Прямо сейчас сотни украинских БПЛА летят атаковать Санкт-Петербург и Кронштадт

Прямо сейчас сотни украинских БПЛА летят атаковать Санкт-Петербург и Кронштадт8
- 6.06.2026, 11:52
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Новая волна атаки насчитывает более 400 дронов.
Утром 6 июня российские ресурсы сообщили об очередном масштабном налете беспилотников на территорию РФ. Детали раскрывает украинский канал DroneBomber, который также публикует карту полета украинских БПЛА.
На момент публикации этих сообщений в воздушном пространстве страны-агрессора находилось более 400 БПЛА.
Мониторы предполагают, что основное направление атаки – Санкт-Петербург и Кронштадт, где утром в субботу уже фиксировались прилеты.
На этом фоне появилась информация о введении ограничений в Кронштадте после утренней атаки. Якобы въезд и выезд из города временно закрыты. Ранее российские источники сообщали о взрывах в районе Санкт-Петербурга и Кронштадта. Предварительно там были поражены военные объекты россиян.