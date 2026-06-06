Как Россия пытается повлиять на выборы в Армении 5 6.06.2026, 12:13

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Опросы показывают преимущество партии Пашиняна.

В Армении накануне парламентских выборов усиливается геополитическое противостояние между прозападным курсом правительства Никола Пашиняна и силами, ориентированными на Россию. Голосование 7 июня рассматривается как ключевой момент в определении внешнеполитического будущего страны — сохранит ли она курс на сближение с ЕС и США или останется в орбите Москвы, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Москва открыто выражает недовольство разворотом Еревана к Западу. Путин предупреждал Армению об опасности европейской интеграции, связывая ее с конфликтами на постсоветском пространстве. По данным аналитиков, Россия ведет кампанию влияния, включающую информационные операции, фейки и давление через политические и религиозные структуры.

Армения традиционно входила в сферу влияния России, являясь членом ОДКБ и ЕАЭС и принимая российское военное присутствие. Однако после поражения в конфликте за Нагорный Карабах и действий российских миротворцев общественные настроения в стране резко изменились, а доверие к Москве ослабло.

Пашинян, чью позицию в определенной степени поддерживают США, делает ставку на мирное соглашение с Азербайджаном и развитие транзитных проектов с Западом. В том числе обсуждается транспортный коридор, поддержанный Вашингтоном.

В то же время оппозиционные силы в Армении используют недовольство потерей Карабаха и обвиняют власть в ослаблении безопасности страны. Россия, по оценкам экспертов, опирается на широкий круг акторов — от политических партий до влиятельных бизнесменов и религиозных структур.

Опросы показывают преимущество партии Пашиняна, однако высокий уровень неопределившихся избирателей делает исход голосования непредсказуемым. Итог выборов определит не только политическое руководство страны, но и ее стратегический вектор — в сторону Запада или обратно к России.

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