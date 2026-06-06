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В Беларуси придумали очередное ограничение для владельцев недвижимости

  • 6.06.2026, 12:25
  • 1,720
В Беларуси придумали очередное ограничение для владельцев недвижимости
Иллюстративное фото: coolstays.com

Новшество предусмотрено правками в Водный кодекс.

В Беларуси, как и планировалось, вводят ограничение по количеству прудов и других водных объектов, которые населению можно обустроить на своих земельных участках. Лимит — не более одного такого объекта. Новшество предусмотрено правками в Водный кодекс, сообщает «Зеркало».

В Водном кодексе прописали, что «в границах земельных участков, предоставленных физлицам (за исключением индивидуальных предпринимателей), допускается возведение одного пруда-копани».

При этом возведение иных поверхностных водных объектов запрещается.

«Пруды-копани возводятся на расстоянии не менее трех метров от береговой линии, определяемой по состоянию на летний период, до границ смежного земельного участка и могут занимать не более 5% от всей территории земельного участка», — указали в Водном кодексе.

Изменения заработают с 1 января 2027 года.

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