Трамп назвал Маска «супергением» 6.06.2026, 12:59

Дональд Трамп

Фото: flickr.com/gageskidmore

Но есть нюанс.

Президент США Дональд Трамп заявил, что возобновил дружбу с миллиардером Илоном Маском и назвал его чрезвычайно талантливым человеком с противоречивыми чертами характера. Такую оценку глава Белого дома дал во время интервью для шоу Скотта Дженнингса, передает Business Insider.

«В нем 80% супергениальности, а еще 20% – определенные проблемы. А когда он разберется с этими 20%, он будет великолепен», – сказал Трамп.

В то же время президент подчеркнул, что по-прежнему положительно относится к миллиардеру.

«Он мне всегда нравился. Он мне нравится и сейчас», – отметил Трамп, добавив, что Маск, по его мнению, допустил ошибки в последнее время.

Еще во время президентской кампании 2024 года Маск был одним из главных союзников Трампа. По данным американских СМИ, предприниматель потратил не менее 277 миллионов долларов на поддержку Трампа и других кандидатов от Республиканской партии.

После победы республиканцев Маск некоторое время работал в администрации Трампа, однако в июне между ними разгорелся публичный конфликт.

Причиной стала критика Маском масштабного налогового законопроекта Белого дома. Бизнесмен также заявлял, что без его финансовой поддержки Трамп не смог бы победить на выборах.

Отдельно президент прокомментировал намерения Маска создать собственную политическую силу под названием «Американская партия». Трамп выразил надежду, что предприниматель откажется от этой идеи и останется в лагере республиканцев.

«Я не думаю, что у него есть выбор. Что он собирается делать? Он пойдет с леворадикальными сумасшедшими?» – заявил президент.

Маск остается важной фигурой для MAGA

Несмотря на публичные споры, влиятельные представители движения MAGA продолжают призывать к примирению между Трампом и Маском. В частности, вице-президент США Джей Ди Венс неоднократно заявлял, что миллиардер сыграл важную роль в победе республиканцев на выборах 2024 года.

Хотя Маск ранее анонсировал создание новой партии, американские СМИ сообщали, что он до сих пор не начал официальную процедуру ее регистрации и остается одним из крупнейших доноров Республиканской партии.

Осенью 2025 года Маск и Трамп появились на публике вместе на панихиде по консервативному активисту Чарли Кирку, которая собрала десятки тысяч людей. Маск и Трамп коротко пообщались, пожали друг другу руки, после чего Маск пересел. Последний раз их вместе видели 30 мая на пресс-конференции в Овальном кабинете, посвященной отставке Маска с поста в DOGE. Тогда между ними продолжался публичный спор.

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