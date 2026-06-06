ВСУ заблокировали для РФ еще один «сухопутный мост» в Крым
- 6.06.2026, 13:15
Оккупанты вынуждены были ограничить движение по важной трассе в Луганской области.
Назначенные Москвой власти оккупированной Луганской области ограничили движение гражданского транспорта по трассе Р-280 «Новороссия» и участку дороги Р-150, пишет «Крым реалии» со ссылкой на указ «главы» «ЛНР» Леонида Пасечника. С 6 июня запрещены как регулярные, так и нерегулярные пассажирские перевозки на участках трасс Р-150 Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь и Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь. Ограничения введены «из-за вооруженной агрессии ВСУ» и будут действовать до «особого распоряжения».
Также запрещена перевозка организованных групп детей на автомобилях по территории «ЛНР». Исключение делается для мероприятий, проводимых министерством образования региона. Помимо этого, приостанавливается движение всех пригородных поездов; исключения будет устанавливать «минтранс» «ЛНР». Власти не стали запрещать внутреннее автобусное сообщение, но допустили корректировки части маршрутов и призвали людей по возможности избегать поездок по трассам Р-150 и «Новороссия», которая считается «сухопутным мостом» из РФ в Крым протяженностью более 630 км. Ранее об ограничении движения по участку этой магистрали объявляли оккупационные власти захваченной части Херсонской области.
Речь в указе «губернатора» Владимира Сальдо шла о запрете для грузового транспорта двигаться по отрезку с 463 по 494 км трассы Р-280. Исключение было сделано для военных грузов, лекарств и топлива, техники «для восстановления инфраструктуры», а также части продуктов и товаров первой необходимости.
В последние недели власти, местные жители и Z-блогеры регулярно сообщают об ударах украинских miiddle-strike дронов по военным грузам, которые идут по сухопутному пути в Крым. В результате на полуострове и остальных оккупированных территориях возник острый топливный кризис, а также начал развиваться дефицит продуктов в магазинах.