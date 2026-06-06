ВСУ заблокировали для РФ еще один «сухопутный мост» в Крым 6.06.2026, 13:15

Фото: ruwiki.ru

Оккупанты вынуждены были ограничить движение по важной трассе в Луганской области.

Назначенные Москвой власти оккупированной Луганской области ограничили движение гражданского транспорта по трассе Р-280 «Новороссия» и участку дороги Р-150, пишет «Крым реалии» со ссылкой на указ «главы» «ЛНР» Леонида Пасечника. С 6 июня запрещены как регулярные, так и нерегулярные пассажирские перевозки на участках трасс Р-150 Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь и Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь. Ограничения введены «из-за вооруженной агрессии ВСУ» и будут действовать до «особого распоряжения».

Карта: The Moscow Times

Также запрещена перевозка организованных групп детей на автомобилях по территории «ЛНР». Исключение делается для мероприятий, проводимых министерством образования региона. Помимо этого, приостанавливается движение всех пригородных поездов; исключения будет устанавливать «минтранс» «ЛНР». Власти не стали запрещать внутреннее автобусное сообщение, но допустили корректировки части маршрутов и призвали людей по возможности избегать поездок по трассам Р-150 и «Новороссия», которая считается «сухопутным мостом» из РФ в Крым протяженностью более 630 км. Ранее об ограничении движения по участку этой магистрали объявляли оккупационные власти захваченной части Херсонской области.

Речь в указе «губернатора» Владимира Сальдо шла о запрете для грузового транспорта двигаться по отрезку с 463 по 494 км трассы Р-280. Исключение было сделано для военных грузов, лекарств и топлива, техники «для восстановления инфраструктуры», а также части продуктов и товаров первой необходимости.

В последние недели власти, местные жители и Z-блогеры регулярно сообщают об ударах украинских miiddle-strike дронов по военным грузам, которые идут по сухопутному пути в Крым. В результате на полуострове и остальных оккупированных территориях возник острый топливный кризис, а также начал развиваться дефицит продуктов в магазинах.

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