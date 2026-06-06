Из-за штрафа в 45 рублей и испорченного настроения минчанка дошла до Кубракова 6.06.2026, 13:38

Иллюстративное фото: minsknews.by

Теперь у нее уголовное дело.

Сотрудники ГАИ остановили жительницу Минска за превышение скорости по пути на концерт, а после конфликта с инспекторами она обвинила их в вымогательстве взятки и даже отправилась на прием к главе МВД. В итоге женщина стала фигуранткой уголовного дела, рассказали в Следственном комитете агентству «Минск-Новости».

Все началось с инцидента на улице Тимирязева в Минске. Вечером 42-летняя женщина ехала на концерт вместе с сыном на автомобиле Mazda, когда ее остановил экипаж ГАИ.

Инспекторы установили, что водительница превысила разрешенную скорость на 25 км/ч, и показали ей запись с портативного измерителя скорости с функцией видеофиксации. Кроме того, проверка показала, что автомобиль не имел допуска к участию в дорожном движении.

Женщина не согласилась с нарушением и заявила, что прибор работает некорректно. Также она просила не составлять протокол и «не портить ей и сыну настроение перед концертом».

Сотрудники объяснили, что в случае признания нарушения постановление может быть вынесено на месте со штрафом в размере одной базовой величины (45 рублей). Если же материалы направят на рассмотрение по месту жительства, размер взыскания может оказаться уже до трех базовых (135 рублей).

После этого женщина заявила, что ей нужно позвонить, и попыталась выйти из служебного автомобиля.

«Ее предупредили, что начат административный процесс и нельзя выходить из служебного автомобиля, а в случае неповиновения в отношении нее применят физическую силу и спецсредства. Однако она все равно открыла дверь и направилась в сторону своей машины, попросив не запугивать ее. После чего позвонила на линию «102» и сообщила, что инспекторы с ней грубо разговаривают и незаконно применяют физическую силу. Поняв, что назревает конфликт, офицеры доложили о случившемся руководству, которое в скором времени прибыло на место», — пересказали дальнейшие события в СК.

После повторного отказа выполнять требования сотрудников женщину задержали и доставили в Центральное РУВД. Ее сына домой отвез другой экипаж ГАИ — отец не смог приехать за мальчиком.

В управлении на нарушительницу составили протокол, который она отказалась подписывать. При этом сотрудники ГАИ разъяснили, что штрафы оплачиваются через систему ЕРИП, а инспекторы не имеют права принимать деньги от граждан лично.

Но на этом история не закончилась. Впоследствии минчанка обратилась на прием к министру внутренних дел (напомним, эту должность занимает Иван Кубраков) и написала заявление, в котором утверждала, что инспекторы якобы вымогали у нее взятку в размере 40 рублей.

Однако проверка не подтвердила эту информацию. В результате в отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 400 УК (Заведомо ложный донос) — по этой статье грозит до трех лет лишения свободы.

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