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Atlantic Council: Тема вступления Украины в ЕС станет ключевой на саммите Европейского совета

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  • 6.06.2026, 13:45
Atlantic Council: Тема вступления Украины в ЕС станет ключевой на саммите Европейского совета

Брюссель предлагает разные варианты.

Европейский союз усиливает обсуждение путей ускоренной интеграции Украины, стремясь вывести страну из так называемой «геополитической серой зоны», которую авторы инициатив считают фактором нестабильности и уязвимости перед Россией, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

По данным украинской стороны, все государства ЕС согласились начать переговоры по первому блоку вопросов вступления Украины, а тема членства станет одной из ключевых на саммите Европейского совета в Брюсселе 18 июня. Однако процесс полноценного вступления сталкивается с бюрократическими и политическими препятствиями.

На этом фоне канцлер Германии Фридрих Мерц предложил промежуточный вариант — ассоциированное членство Украины в ЕС. Оно предполагает доступ к ряду институтов, постепенную экономическую интеграцию и элементы безопасности, но без права голоса в европейских структурах.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг такую модель, заявив, что страна заслуживает только полноправного членства. В Киеве считают, что жертвы и усилия в условиях войны оправдывают равный статус в Евросоюзе.

Критики отмечают, что с 2013 года ни одна страна не вступала в ЕС, а процесс расширения остается крайне медленным. В этих условиях сторонники промежуточного формата считают его способом ускорить интеграцию и преодолеть многолетний застой.

Авторы инициативы подчеркивают, что неопределенный статус Украины остается фактором, который использует Россия, утверждая, что европейская ориентация страны остается спорной.

В качестве примеров приводятся модели Норвегии, Швейцарии и Великобритании, которые демонстрируют возможность глубокой интеграции без полного членства.

Сторонники реформы считают, что многоскоростная Европа может стать компромиссом, позволяющим Украине быстрее встроиться в европейские структуры и укрепить безопасность региона, не дожидаясь завершения длительного процесса расширения.

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