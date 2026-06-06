Atlantic Council: Тема вступления Украины в ЕС станет ключевой на саммите Европейского совета 2 6.06.2026, 13:45

Брюссель предлагает разные варианты.

Европейский союз усиливает обсуждение путей ускоренной интеграции Украины, стремясь вывести страну из так называемой «геополитической серой зоны», которую авторы инициатив считают фактором нестабильности и уязвимости перед Россией, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

По данным украинской стороны, все государства ЕС согласились начать переговоры по первому блоку вопросов вступления Украины, а тема членства станет одной из ключевых на саммите Европейского совета в Брюсселе 18 июня. Однако процесс полноценного вступления сталкивается с бюрократическими и политическими препятствиями.

На этом фоне канцлер Германии Фридрих Мерц предложил промежуточный вариант — ассоциированное членство Украины в ЕС. Оно предполагает доступ к ряду институтов, постепенную экономическую интеграцию и элементы безопасности, но без права голоса в европейских структурах.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг такую модель, заявив, что страна заслуживает только полноправного членства. В Киеве считают, что жертвы и усилия в условиях войны оправдывают равный статус в Евросоюзе.

Критики отмечают, что с 2013 года ни одна страна не вступала в ЕС, а процесс расширения остается крайне медленным. В этих условиях сторонники промежуточного формата считают его способом ускорить интеграцию и преодолеть многолетний застой.

Авторы инициативы подчеркивают, что неопределенный статус Украины остается фактором, который использует Россия, утверждая, что европейская ориентация страны остается спорной.

В качестве примеров приводятся модели Норвегии, Швейцарии и Великобритании, которые демонстрируют возможность глубокой интеграции без полного членства.

Сторонники реформы считают, что многоскоростная Европа может стать компромиссом, позволяющим Украине быстрее встроиться в европейские структуры и укрепить безопасность региона, не дожидаясь завершения длительного процесса расширения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com