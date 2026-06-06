Ученые назвали лучшую воду для продления жизни 1 6.06.2026, 13:53

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Ее рекомендуют пить каждый день.

Вода является основой жизни и участвует практически во всех процессах, происходящих в организме человека. Она помогает транспортировать питательные вещества, поддерживает работу сердца, мозга и внутренних органов, регулирует температуру тела и способствует выведению токсинов. Поэтому ученые уже много лет исследуют, какая вода приносит наибольшую пользу здоровью и может способствовать долголетию, пишет ТСН.

Почему обычная питьевая вода — это лучший выбор

Несмотря на популярность разнообразных щелочных, структурированных, водородных и других видов воды, большинство ученых сходятся во мнении, что лучшей для ежедневного употребления является обычная чистая питьевая вода без добавленного сахара, ароматизаторов и искусственных примесей.

Именно такая вода лучше всего поддерживает естественный баланс жидкости в организме и не создает дополнительной нагрузки на почки или пищеварительную систему. Регулярное достаточное потребление чистой воды связывают с лучшей работой сердечно-сосудистой системы, нормальным обменом веществ и поддержанием здорового веса.

Как вода влияет на продолжительность жизни

Исследования показывают, что хроническое обезвоживание может негативно отражаться на работе многих органов и ускорять процессы старения. Когда организм получает достаточно жидкости, кровь остается менее вязкой, сердцу легче перекачивать ее сосудами, а клетки более эффективно получают кислород и питательные вещества.

Кроме того, достаточное употребление воды помогает поддерживать здоровье почек, способствует нормальному пищеварению и улучшает состояние кожи. Именно поэтому врачи подчеркивают, что правильный питьевой режим является одним из важнейших факторов здорового старения.

Стоит ли пить минеральную воду каждый день

Минеральная вода также может быть полезна благодаря содержанию кальция, магния и других микроэлементов. Однако для ежедневного употребления лучше подходит столовая минеральная вода с невысоким уровнем минерализации. Лечебно-минеральные воды следует употреблять только по рекомендации врача, поскольку избыток отдельных минералов может быть нежелательным для организма.

Специалисты советуют ориентироваться, прежде всего, на качество воды и регулярность ее потребления, а не на модные тенденции или рекламные обещания.

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