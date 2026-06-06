Жителям Петербурга отключили интернет и велели не выходить на улицу 8 6.06.2026, 13:57

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Из-за массированного налета украинских дронов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал жителей города не покидать свои дома из-за массированного налета украинских дронов. «Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО. В соответствии с рекомендациями Оперативного штаба прошу петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу», — написал он в своем канале в заблокированном Telegram в половину восьмого утра. По данным властей города, в результате атак ранения получили три человека.

На этом фоне власти отменили проведение фестиваля «Паруса Кронштадта». Об этом объявили в Комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга, обратили внимание в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Фестиваль должен был пройти 6–7 июня на территории «Острова фортов».

Беглов также предупредил горожан о возможных «перебоях мобильного интернета» и пообещал отдельно оповестить о «ликвидации воздушной опасности». К 12:00 дополнительной информации губернатор не предоставил. Согласно данным мониторингового ресурса Downdetector, мобильный интернет в Петербурге стали активно глушить около 3:40. Число жалоб на отсутствующее соединение стало спадать к 11:00, однако общее количество сообщений о сбоях составило почти 3 тыс. за сутки.

В комментариях петербуржцы пишут, что интернет отсутствует уже третий день, со дня начала ПМЭФ в среду, и не работают даже «белые списки». На портале «Сбой.рф» Петербург занимает второе место по числу жалоб на блокировки за последние 3 часа, уступая лишь Москве.

В результате ночного налета дронов ВСУ в Петербурге и Ленобласти был поражен ряд объектов, включая, предположительно, Кронштадтский морской кадетский корпус. После этого власти примерно на час перекрыли въезд и выезд из города, где находится одна из ключевых военно-морских баз РФ на Балтике, которая уже попадала под украинский удар в среду.

По информации главы Ленобласти Александра Дрозденко, в результате «беспрецедентной атаки» дронов в ряде районов имели место «незначительные разрушения» в виде посеченных осколками фасадов домов и стекол. Губернатор подтвердил факт пожара «на объекте Министерства Обороны» в Ломоносовском районе и объявил о «частичной эвакуации жителей из зоны рядом с возгоранием».

Утром украинские мониторинговые ресурсы сообщали о пожаре и взрывах на территории в/ч 81263 — 7082-й технической минно-торпедной базе вооружения ВМФ в Большой Ижоре. По данным Дрозденко, никто не пострадал.

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