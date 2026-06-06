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Мошенники придумали новую схему в связи со вступительной кампанией в Беларуси

  • 6.06.2026, 14:26
Мошенники придумали новую схему в связи со вступительной кампанией в Беларуси
Фото: Reuters

Абитуриентов заманивают «закрепленными» местами.

Мошенники в Беларуси начали использовать новую схему обмана абитуриентов и их родителей. Они представляются сотрудниками бухгалтерий вузов и требуют срочно внести предоплату за якобы уже «закрепленное» место на платном отделении, рассказали в управлении по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома.

Как рассказали в милиции, злоумышленники звонят абитуриентам и их родителям, представляясь сотрудниками бухгалтерий университетов. Они сообщают, что место на платной форме обучения почти закреплено за поступающим, однако, чтобы «не потерять его», необходимо срочно внести предоплату.

Для убедительности мошенники сразу отправляют реквизиты для оплаты, номер счета, QR-код или ссылку на платежную страницу.

Если потенциальная жертва начинает сомневаться, аферисты начинают давить: угрожают аннулированием заявления, отказом в зачислении или передачей места другому абитуриенту.

«Помните: официальная оплата обучения производится только после заключения договора и исключительно по реквизитам учебного заведения», — предупредили в милиции.

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