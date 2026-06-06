Компания «Санта Бремор» обратилась в один из судов РФ 6.06.2026, 20:06

Чего она добивается.

Белорусская компания «Санта Бремор» обратилась в Суд по интеллектуальным правам в России с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Топ-топ», принадлежащего российской группе KDV. Предварительное судебное заседание назначено на 6 июля. Об этом пишет «Коммерсант», заметил телеграм-канал trade-mark.by.

Спор связан с возможным неиспользованием товарного знака. По данным открытых источников, обозначение зарегистрировано для широкого перечня кондитерских изделий, однако белорусская сторона считает, что правообладатель фактически не использует бренд на российском рынке.

Дела о досрочном прекращении товарных знаков остаются одним из наиболее востребованных инструментов освобождения обозначений для новых участников рынка. Если правообладатель не сможет подтвердить использование знака в течение установленного законом периода, его регистрация может быть прекращена полностью или частично.

Интерес к спорному обозначению объясним и с коммерческой точки зрения. В портфеле «Санта Бремор» уже присутствуют бренды со схожим элементом «ТОП», используемые для пищевой продукции.

Исход дела будет зависеть прежде всего от доказательств использования товарного знака российским правообладателем. Судебная практика показывает, что даже длительное существование регистрации не гарантирует сохранения правовой охраны при отсутствии реального присутствия бренда на рынке.

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