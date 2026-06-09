В Венгрии приняли неожиданное решение против депутатов и чиновников 9.06.2026, 9:38

Фото: charter97.org

Инициатива направлена на снижение бюджетных расходов и повышение доверия граждан к власти.

Парламент Венгрии поддержал масштабные изменения в работе властей и проголосовал за сокращение зарплат депутатов и отмену ряда льгот для чиновников.

Инициатива направлена на снижение бюджетных расходов и повышение доверия граждан к власти. Об этом говорится в материале издания Daily News Hungary.

После соответствующего голосования базовая зарплата депутатов уже со следующего месяца будет уменьшена на 40%. Теперь парламентарии будут получать около 3690 евро до вычета налогов.

Реформа также затронет руководство страны: премьер-министра, спикера парламента и председателей профильных комитетов.

Кроме снижения окладов, чиновников лишили компенсаций за мобильную связь, а также существенно урезали выплаты на аренду офисов, жилья и содержание персонала.

Примечательно, что законопроект получил широкую поддержку среди депутатов. Ожидается, что это решение позволит сократить бюджетные расходы и направить сэкономленные средства на другие государственные нужды.

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