В Венгрии приняли неожиданное решение против депутатов и чиновников
- 9.06.2026, 9:38
Инициатива направлена на снижение бюджетных расходов и повышение доверия граждан к власти.
Парламент Венгрии поддержал масштабные изменения в работе властей и проголосовал за сокращение зарплат депутатов и отмену ряда льгот для чиновников.
Инициатива направлена на снижение бюджетных расходов и повышение доверия граждан к власти. Об этом говорится в материале издания Daily News Hungary.
После соответствующего голосования базовая зарплата депутатов уже со следующего месяца будет уменьшена на 40%. Теперь парламентарии будут получать около 3690 евро до вычета налогов.
Реформа также затронет руководство страны: премьер-министра, спикера парламента и председателей профильных комитетов.
Кроме снижения окладов, чиновников лишили компенсаций за мобильную связь, а также существенно урезали выплаты на аренду офисов, жилья и содержание персонала.
Примечательно, что законопроект получил широкую поддержку среди депутатов. Ожидается, что это решение позволит сократить бюджетные расходы и направить сэкономленные средства на другие государственные нужды.