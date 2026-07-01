Украине есть чем ответить на шантаж
- Дмитрий Чернышев
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Россияне должны понять, что у них нет козырей.
Военная пропаганда пытается внушить россиянам, что у них есть еще какой-то шанс победить в войне. Дескать, не все еще потеряно. Дескать, мы еще не начинали, но вот сейчас как начнем, как достанем свои вундервафли, как ударим ядерным оружием… Угу. Армия Венка уже на подходе к Берлину.
Но на самом деле, российская ядерная угроза — блеф. Не только потому, что сразу за этим последует полная блокада России, что в Украину сразу поступят тысячи крылатых ракет и т.д.
Но и потому, что даже сегодня Украине есть чем ответить на ядерный шантаж. Так Лукашенко показали карту объектов, которые будут выведены из строя, если он не уберет ретрансляторы. И Лукашенко убрал ретрансляторы. Так и России просто покажут карту объектов, которые будут выведены из строя, если она решится угрожать атомной бомбой. И Россия заткнется.
Потому, что ответный удар Украины будет страшным. В европейской части России есть несколько ядерных электростанций. И даже не надо бить по самим реакторам, которые довольно неплохо защищены. Достаточно вывести из строя машинные залы, системы охлаждения, хранилища отработанного ядерного топлива и узловые электрические подстанции. Их повреждение может привести к потере питания систем охлаждения и к расплавлению активной зоны — все как на Фукусиме. Вывести из строя АЭС не сложнее, чем НПЗ, а ракеты для этого у Украины есть. С дальностью тоже все в порядке. Думаю, что о последствиях аварии на Ленинградской, Курской, Ростовской, Смоленской или Калининской АЭС не надо никому рассказывать. В эту игру могут играть двое.
И чем скорее россияне поймут, что нет у них никаких козырей в рукаве и что эту войну они проиграли, тем быстрее наступит мир.
Дмитрий Чернышев, «Фейсбук»