Президент Финляндии: НАТО нуждается в Украине так же сильно, как Украина нуждается в НАТО 1 7.07.2026, 0:59

АЛЕКСАНДЕР СТУББ

ФОТО: PHOTOTHEK/GETTY IMAGES

Александр Стубб предложил дать Украине статус, подобный члену НАТО.

Членство Украины в НАТО не входит в политические планы, однако страну нужно сблизить с альянсом и дать ей статус, подобный статусу члена объединения. Об этом в интервью газете Financial Times заявил президент Финляндии Александр Стубб.

«Если бы у меня был выбор, мы бы немедленно сделали Украину членом НАТО. Но я реалистично оцениваю ситуацию и понимаю, что это не входит в политические планы. Но главное, что НАТО нуждается в Украине так же сильно, как Украина нуждается в НАТО. <…> Я действительно считаю, что чем ближе мы сблизим Украину с альянсом, тем сильнее будет его оборона и сдерживающий потенциал», — сказал он.

По словам Стубба, украинскую оборонную промышленность нужно интегрировать с союзниками по НАТО, и это «лучший и самый быстрый способ» обеспечить Киеву статус, подобный члену НАТО. Также это поможет создать «наилучшие условия» для потенциального вступления в организацию в будущем, отметил он.

Также президент считает, что Украине стоит перенять опыт Финляндии, которая приняла стандарты НАТО еще до вступления в блок. По мнению Стубба, Украина может быть интегрирована в НАТО «даже в большей степени», чем была Финляндия до членства в альянсе.

«Некоторые спорные моменты, конечно, являются конфиденциальными, но всё, что я могу вам сказать, это то, что Финляндия не входила в НАТО. Мы смогли создать системы обороны, совместимые с НАТО. <…> Поэтому я не вижу в этом проблемы для [Украины]», — отметил Стубб.

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