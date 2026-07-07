СМИ раскрыли, как Кадыров «штурмовал Киев», не выезжая из Грозного 7.07.2026, 1:34

Журналисты выяснили, где на самом деле был записан ролик «под Киевом».

Видео «совещания» Рамзана Кадырова якобы под Киевом в 2022 году оказалось фейком. Его сняли в подвале секретной тюрьмы в Чечне.

Об этом сообщает «Новая газета Европа».

Чеченский телеканал «Грозный» опубликовал этот ролик 13 марта 2022 года. Пропагандисты убеждали зрителей, что глава Чечни лично приехал в зону боевых действий в Украине и находится всего в 7 километрах от Киева.

На видео Кадыров в камуфляже сидел в подвальном помещении, где заранее развесили на стене чеченский флаг с портретом его отца.

Однако журналисты выяснили, что все «совещание» было обычным инсценировкой его пиар-команды. Съемки проходили 12 марта в одном из помещений секретной тюрьмы специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» в самом Грозном.

По данным источников издания, некоторые участники этого видео привели на «совещание» прямо из соседних камер этого же подвала. Среди массовки журналисты идентифицировали командира батальона «Юг» Хусейна Межидова и командира полка «Ветер» Магомеда Тушаева.

В кадре Кадыров выслушивал отчет о том, как его подчиненные успешно выполнили приказ и «штурмом взяли» детский дом в Украине, который на тот момент был совершенно пуст.

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