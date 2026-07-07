Ливень в Гродно затопил дом с 10-го по 1-й этаж
- 7.07.2026, 2:29
Вода лилась даже из розеток и выключателей.
После сильнейшей жары в Гродно пришло похолодание, а следом за ним и осадки. Особенно «мокро» было в воскресенье: на город обрушилось несколько ливней подряд. И закончилось все не только лужами на улице. Серьезно затопило и одну из многоэтажек на Индурском шоссе, пишет Newgrodno.by.
По словам читательницы издания, которая прислала видео, во время ливня «поплыла» буквально вся квартира.
«Вода лилась даже из розеток и выключателей», — рассказывает она.
Женщина отмечает, что комнаты квартиры превратились в настоящее озеро. Коробки с обувью в одном из шкафов превратились в непонятное месиво из мокрого картона.
Полностью намок и ковер в спальне. А в санузле вода стояла буквально по щиколотки.
С пола квартиры было собрано девять ведер воды. А сам уровень ущерба полностью еще придется установить.
Читательница утверждает, что вода залила квартиры с 10-го по 1-й этаж: то есть буквально весь подъезд.
«На нашем этаже точно три квартиры пострадали», — говорит она.
Кстати, в этом доме потоп не первый. Аналогичная ситуация была и год назад. Тогда сорвало ливневки на техэтаже. «После их чинили, но, видимо, в этот раз снова что-то пошло не так», — признается читательница. По ее словам, после потопа на место приезжала «аварийка», и трубы снова поставили на место.