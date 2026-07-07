Находящийся в украинском плену правнук Брежнева рассказал, почему пошел на войну 7.07.2026, 4:43

Антон Милаев

Он 19 лет прожил в США.

Российский оккупант Антон Милаев — названый правнук советского диктатора Леонида Брежнева, — попавший в украинский плен, рассказал, что завербовался в армию РФ, поскольку надеялся заработать и расплатиться с долгами.

Об этом он 6 июля рассказал в интервью для проекта «Хочу жить» Главного управления разведки Минобороны Украины.

По словам Милаева, он подписал контракт, потому что задолжал 1 млн рублей (около 579 тысяч грн — ред.) и должен был их вернуть. Он также утверждает, что ситуацией в Украине «он не интересовался», хотя сейчас считает, что «нужно было».

На вопрос, почему он и другие россияне приехали воевать против Украины Милаев ответил, что, мол они «хотели увидеть нацистов», но «не увидели, а узнали об этом только тогда, когда оказались здесь».

«В России пропаганда работает хорошо, вот и все думают, что здесь не так, как мы это увидели собственными глазами. […] Я думал, что отслужим и вернёмся домой. А когда уже подписал [контракт], было уже поздно. Тогда уже было понятно, что это моя последняя подпись в жизни», — сказал правнук Брежнева и добавил — мол, в России большинство населения «верит в наличие нацистов в Украине».

Милаев также утверждает, что 19 лет прожил в США, но потом вернулся в РФ с формулировкой — «устал работать на масонов» и «захотелось домой».

«Чтобы там жить, там нужно продать свою душу, американизироваться, забыть свои корни, влиться в систему. […] Это уже не та Америка, какой она была. Туда хорошо приехать отдохнуть. Когда ты выворачиваешь рукавицу наизнанку… Как и в любой стране. Там тоже есть маховик, который может тебя перемолоть и выбросить. Там много законов, направленных против людей. Ну, не так посмотрел на человека — и все, на тебя вызывают [полицию — ред.] и приписывают тебе сексуальное домогательство», — сказал он.

По поводу своего попадания в плен Милаев заявил, что вместе с другими оккупантами сперва попал под обстрел, после чего он двинулся в сторону моста, а затем заметил над собой БПлА. Подняв руки, он пошел за дроном — тот и привел его к украинским военным.

Во время интервью в плену Милаев также поговорил по телефону со своей бывшей женой. Он, в частности, в ответ на ее вопрос об отношении к нему в плену ответил: «Шикарно. В соответствии с государственными нормативными актами» и уточнил — дескать, надеялся, что «на войне его не найдут» (то есть не узнают о его родственных связях с диктатором Брежневым).

«И тут (в плену — ред.) достали. Я так долго от этого (родства с Брежневым — ред.) убегал», — рассказывает Милаев.

Теперь пленный оккупант говорит, что хочет «досидеть в плену» до окончания войны — потому что, если он вернется в Россию, его «снова отправят на фронт».

Справка. Дед Милаева был сыном циркового акробата и клоуна Евгения Милаева — первого мужа дочери генсека ЦК КПСС и фактического диктатора СССР Леонида Брежнева Галины. Поскольку она усыновила детей мужа, юридически они являлись были внуками Брежнева.

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