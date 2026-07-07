Microsoft сократит 4800 сотрудников 7.07.2026, 5:57

ИИ меняет способ выполнения работы.

Microsoft сокращает около 2,1% своего персонала, или примерно 4800 рабочих мест, в связи с реструктуризацией части своего коммерческого бизнеса. В начале торгов акции компании упали на 1,5%, пишет Reuters.

В служебной записке сотрудникам директор по персоналу Эми Коулман заявила, что искусственный интеллект меняет способы выполнения работы, автоматизируя некоторые рутинные задачи. Увольнение, по ее словам, является частью более широких усилий по перераспределению ресурсов и операционных структур в соответствии с приоритетами компании.

«Я также хочу прямо сказать, что должности, которые мы сегодня сокращаем, не будут заменены искусственным интеллектом. В то же время правда заключается в том, что искусственный интеллект меняет способ выполнения работы», – отметила она.

О сокращении Microsoft объявила в понедельник после падения акций компании почти на 23% в первом полугодии 2026 года – худшего результата с 2022 года.

Ранее в этом году компания уже предлагала добровольные выплаты за увольнение примерно 7% американского персонала – около 9000 человек. Традиционно Microsoft сокращает штат ближе к концу финансового года, завершающегося в июне. Так компания оптимизирует бюджет на следующий период, отмечает Reuters.

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