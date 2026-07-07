Более 430 дронов: Москва и Подмосковье под ударом 7.07.2026, 7:30

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Гремят взрывы.

В ночь на вторник, 7 июля, Москва подверглась атаке беспилотников. Мэр города Сергей Собянин утверждает, что с вечера до 6:00 утра по минскому времени в направлении Московской области летело «более 430 беспилотников», из которых 36 были сбиты при подлете к Москве, а большинство якобы «нейтрализовали силы ПВО на дальних подступах».

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своём Telegram.

В Росавиации, как пишет New Voice, заявили, что московские аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы «по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани». Аэропорт Жуковский из-за атаки приостановил работу.

30 июня Сергей Собянин заявил о массированной атаке беспилотников, которая началась около четырёх утра. Telegram-канал Exilenova+ сообщил о пролёте дронов в Московской области и опубликовал видео. В Егорьевске местные жители сообщают о взрыве и пожаре, а в Дубне — о двух «прилетах».

21 июня Силы обороны нанесли удар по центру космической связи в Дубне в Московской области РФ, сообщали в Генштабе ВСУ.

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