Трамп не помог: США разгромно проиграли на ЧМ по футболу
- 7.07.2026, 7:38
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Бельгия выиграла со счетом 4:1.
7 июля состоялся поединок 1/8 финала между сборными США и Бельгии на ЧМ-2026.
Местом проведения матча стала арена «Seattle Stadium» в городе Сиэтл, штат Вашингтон (США).
Сборная Бельгии без каких-либо проблем разобралась с американцами и с треском выбила их из домашнего турнира – 4:1.
Европейцы вышли на матч с особым настроем: перед игрой ФИФА после звонка президента США Дональда Трампа отменила дисквалификацию американского игрока Фоларина Балогуна за удаление в 1/16 финала.
Уже с первых минут бельгийцы вышли вперед.
Американцы сумели сравнять счет, но ответ Бельгии был реактивным – дубль в свой актив записал Шарль де Кетеларе.
Роковую ошибку допустил во втором тайме вратарь сборной США Мэттью Фриз, похоронив надежды команды: голкипер ошибся при выходе, а Ханс Ванакен забил с 30 метров в пустые ворота.
Убедительной точкой в матче стал гол Ромелу Лукаку в компенсированное время.
В следующем раунде бельгийцам предстоит сыграть с Испанией, которая одолела Португалию (1:0).