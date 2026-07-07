Трамп не помог: США разгромно проиграли на ЧМ по футболу 7.07.2026, 7:38

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Фото: Getty Images

Бельгия выиграла со счетом 4:1.

7 июля состоялся поединок 1/8 финала между сборными США и Бельгии на ЧМ-2026.

Местом проведения матча стала арена «Seattle Stadium» в городе Сиэтл, штат Вашингтон (США).

Сборная Бельгии без каких-либо проблем разобралась с американцами и с треском выбила их из домашнего турнира – 4:1.

Европейцы вышли на матч с особым настроем: перед игрой ФИФА после звонка президента США Дональда Трампа отменила дисквалификацию американского игрока Фоларина Балогуна за удаление в 1/16 финала.

Уже с первых минут бельгийцы вышли вперед.

Американцы сумели сравнять счет, но ответ Бельгии был реактивным – дубль в свой актив записал Шарль де Кетеларе.

Роковую ошибку допустил во втором тайме вратарь сборной США Мэттью Фриз, похоронив надежды команды: голкипер ошибся при выходе, а Ханс Ванакен забил с 30 метров в пустые ворота.

Убедительной точкой в матче стал гол Ромелу Лукаку в компенсированное время.

В следующем раунде бельгийцам предстоит сыграть с Испанией, которая одолела Португалию (1:0).

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