Зеленский сделал заявление о Лукашенко 7.07.2026, 7:44

2,784

Владимир Зеленский

Диктатор «зашел в казино не в тот день».

Лукашенко надеялся, что, поспособствовав российскому вторжению в Украину, «сорвет джекпот», но просчитался. Об этом в интервью Financial Times, опубликованном 6 июля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Он зашел в казино не в тот день. Он был уверен, что сорвет джекпот. Но ничего не выиграл», – отметил Зеленский.

По словам украинского президента, Лукашенко сделал ставку «или все, или ничего», будто поставив все на одно число в казино: он сделал ставку на то, что Россия полностью уничтожит Украину, однако ошибся.

В начале вторжения российские войска наступали с территории Беларуси, в частности, на Киев, а также наносили ракетные удары по украинским объектам. После отступления оккупационных войск в марте – апреле 2022 года наземные операции с территории Беларуси прекратились, однако ситуация на украинско-белорусской границе остается напряженной – время от времени украинские власти заявляют об опасности прямого конфликта с Беларусью.

15 мая Зеленский предупредил, что РФ может готовить операции с территории Беларуси против Украины или против одной из стран НАТО. Украинские спецслужбы продолжают фиксировать попытки РФ еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com