закрыть
7 июля 2026, вторник, 8:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский сделал заявление о Лукашенко

  • 7.07.2026, 7:44
  • 2,784
Зеленский сделал заявление о Лукашенко
Владимир Зеленский

Диктатор «зашел в казино не в тот день».

Лукашенко надеялся, что, поспособствовав российскому вторжению в Украину, «сорвет джекпот», но просчитался. Об этом в интервью Financial Times, опубликованном 6 июля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Он зашел в казино не в тот день. Он был уверен, что сорвет джекпот. Но ничего не выиграл», – отметил Зеленский.

По словам украинского президента, Лукашенко сделал ставку «или все, или ничего», будто поставив все на одно число в казино: он сделал ставку на то, что Россия полностью уничтожит Украину, однако ошибся.

В начале вторжения российские войска наступали с территории Беларуси, в частности, на Киев, а также наносили ракетные удары по украинским объектам. После отступления оккупационных войск в марте – апреле 2022 года наземные операции с территории Беларуси прекратились, однако ситуация на украинско-белорусской границе остается напряженной – время от времени украинские власти заявляют об опасности прямого конфликта с Беларусью.

15 мая Зеленский предупредил, что РФ может готовить операции с территории Беларуси против Украины или против одной из стран НАТО. Украинские спецслужбы продолжают фиксировать попытки РФ еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кот Финдус как повод для надежды
Кот Финдус как повод для надежды Ирина Халип
Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский
Элиты фиксируют ошибку Путина
Элиты фиксируют ошибку Путина Михаил Ходорковский