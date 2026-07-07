ВСУ ударили по предприятию «Газпрома» в Белгороде ракетами 7.07.2026, 7:52

В регионе есть перебои с электричеством и вспыхнули пожары.

В российском Белгороде и Белгородской области в ночь на 7 июля прогремела серия взрывов. После этого в части города исчезли электро- и водоснабжение. Местные власти заявили о ракетном ударе Вооруженных сил Украины, повреждении инфраструктуры и пожарах.

Об этом сообщают ASTRA, временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев и Exilenova+.

По словам Шуваева, в результате атаки поврежден один из объектов в Белгороде, а также энергетическая инфраструктура региона.

«В Белгороде на одном из объектов произошло возгорание, пожарные занимаются его ликвидацией. Снова повреждена энергетическая инфраструктура, поэтому в отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением», – заявил он.

Позже Шуваев сообщил, что в результате атаки один человек погиб, еще трое получили ранения.

По данным мониторинговых каналов, одним из пораженных объектов стало Белгородское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Белгородское ЛВУМГ), где после удара возник пожар.

Белгородское ЛВУМГ является филиалом ООО «Газпром трансгаз Москва», входящего в структуру ПАО «Газпром». Предприятие обеспечивает эксплуатацию магистральных газопроводов и поставки природного газа потребителям Белгородской области.

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