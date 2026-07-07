Минобороны Беларуси начало учения на границе с Украиной

Минобороны Беларуси начало учения на границе с Украиной4
- 7.07.2026, 8:26
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Пройдут сборы территориальных войск.
Министерство обороны Беларуси с 7 по 31 июля проведет плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск Малоритского и Дрогичинского районов, которые граничат с Украиной.
Как сообщили в ведомстве, в ходе сборов военнообязанных примут на воинский учет, обеспечат необходимым имуществом и проведут подготовку к выполнению задач по предназначению. Кроме того, предусмотрено восстановление практических навыков командного состава.
Одним из элементов сборов станет формирование, подготовка и применение отрядов народного ополчения.
В Минобороны отметили, что основное внимание будет уделено отработке задач территориальной обороны в условиях военного положения, а также вопросам защиты личного состава и объектов от беспилотных летательных аппаратов.
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