Минобороны Беларуси начало учения на границе с Украиной 4 7.07.2026, 8:26

2,264

Фото: БелТА

Пройдут сборы территориальных войск.

Министерство обороны Беларуси с 7 по 31 июля проведет плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск Малоритского и Дрогичинского районов, которые граничат с Украиной.

Как сообщили в ведомстве, в ходе сборов военнообязанных примут на воинский учет, обеспечат необходимым имуществом и проведут подготовку к выполнению задач по предназначению. Кроме того, предусмотрено восстановление практических навыков командного состава.

Одним из элементов сборов станет формирование, подготовка и применение отрядов народного ополчения.

В Минобороны отметили, что основное внимание будет уделено отработке задач территориальной обороны в условиях военного положения, а также вопросам защиты личного состава и объектов от беспилотных летательных аппаратов.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, Лукашенко снова заговорил о войне.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com