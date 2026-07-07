Фишка недели 1 Алексей Копытько

7.07.2026, 8:29

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Алексей Копытько

Есть вероятность, что Путин никого не испугал, а подтолкнул к верным решениям.

Саммит НАТО в Анкаре. Накануне.

7–8 июля в столице Турции состоится встреча лидеров государств Альянса при участии президента Украины.

Еще два месяца назад это событие выглядело максимально спорным и проходным. Трамп конфликтовал с европейскими партнерами по поводу Ормуза. В Европе был свой раздрай. Поэтому особых надежд не было.

Теперь бы я обозначил так: есть потенциал, однако в каком направлении он будет конвертирован, на данный момент неизвестно. Именно поэтому и Украина, и – особенно – Россия предприняли дополнительные усилия для формирования выгодного контекста.

Путин сделал такие ходы.

Во-первых, в ночь с 1-го на 2 июля Россия атаковала Киев, убила 30 гражданских только в столице, одновременно несколько дней подряд наносила откровенно террористические удары по Сумам, Запорожью, Харькову, Днепру, Херсону и другим городам прифронтовых регионов, не говоря уже о фронтовых Славянске и Краматорске.

Во-вторых, 3 июля (накануне юбилея США и в качестве фона для разговора с Трампом) Путин устроил безобразный перформанс со «взятием Константиновки».

В-третьих, на следующий день Кремль отправил на похороны аятоллы Хаменеи алкаша Медведева. Очевидно, по замыслу сумма этих действий должна была продемонстрировать сильную позицию Москвы.

Однако эффект, похоже, вышел противоположный.

Символом РФ на данном этапе является жалкий вид экс-президента России, с трудом боровшегося с абстинентным синдромом. Вооруженный агрессивный алкаш может быть опасен, но пределы его могущества очевидны.

Скажу честно, я сомневался, что Путин нанесет еще один удар в ночь с 5-го на 6 июля. Судя по репликам официальных сил и экспертов, не только я сомневался – многие ожидали удар 6–7 июля.

Но, видимо, результаты «массажирования» Трампа и лидеров НАТО были признаны в Москве настолько неудовлетворительными, что решили усилить.

В качестве гипотезы: Кремль сместил удар на день раньше, т. к. Украина отказалась принимать участие в фарсе вокруг Константиновки.

Минобороны РФ публично инициировало несколько часов режима тишины 6 июля, якобы «для обмена телами погибших». И предлагало Украине до 12.00 5 июля заявить о согласии. Когда согласия не последовало, ударили ракетами по Киеву, чтобы вытеснить эту историю.

Потому что она явно доказывает: Путин «взял» Константиновку авансом, хотя там ситуация очень тяжелая. Именно поэтому РФ хотела за несколько часов подтянуть в город свои войска, дабы форсировать процесс.

Не вышло.

В итоге Россия убила в Киеве еще как минимум 15 гражданских и порядка 60 человек ранила, также семь человек убиты Россией и 29 ранены формально в Киевской области (Вишневое, по сути, – Киев).

Фото погибшей семьи в разрушенной многоэтажке будет наглядной демонстрацией того, в чем сейчас Россия сильна: в организации военных преступлений.

Это предельно четкий сигнал: без перехватчиков баллистики Киев превращается в тир для россиян, как и все остальные города на севере, востоке и юге Украины. НАТОвские лидеры должны обозначить какую-то позицию.

Кроме оперативной передачи Украине противоракет и наращивания их производства, есть еще как минимум две опции – выполнение уже утвержденных санкций (в российских ракетах полно западных комплектующих) и помощь в масштабировании дальнобойных средств (чтобы осенью по РФ каждую ночь летело 1 тыс. дипстрайков всех видов).

Есть вероятность, что Путин никого не испугал, а подтолкнул к верным решениям. Скоро увидим.

Что сделала Украина?

В ночь с 5-го на 6 июля силы обороны Украины продемонстрировали широкий спектр впечатляющих результатов, которые можно сгруппировать в блоки «нефть» и «Крым».

В блоке «нефть» СБУ вместе с коллегами из других ведомств осуществили успешный визит в Ярославскую область, где в очередной раз дотянулись до объектов Ярославского НПЗ, а также охватили заботой сопряженную с ним НПС «Ярославль» (на чем служба специализируется).

Все это – в рамках демонтажа крупного узла производства и транспортировки нефти / нефтепродуктов на экспорт через Балтику, а также – в Московский регион. К Балтике еще – сведения о повреждении объектов в порту Усть-Луга и Высоцк.

Кроме того, СБУ сообщила (а карта пожаров NASA подтвердила) о визите на ООО «Первый завод» (Калужская область, ориентир – н.п. Полотняный Завод). Это НПЗ средних размеров, перерабатывает 1,2 млн тонн нефти, производит бензины, дизель, керосин, моторное масло, мазут и т. д. Его прелесть – это один из немногих НПЗ в непосредственной близости от Москвы (140 км) и на западе РФ в целом.

Пробуксовка данного завода в моменте просаживает возможности маневра топливом как в интересах группировки интервентов на нашей северной границе, так и в интересах российской столицы.

И, наконец, фишка недели (а то и месяца) – первая результативная атака на монструозный Омский НПЗ. Дроны ССО преодолели дистанцию порядка 3 тыс. км (только по прямой – 2500 км) и выпилили на время как минимум одну критически важную установку мощностью 8,5 млн тонн переработки. На днях был ознакомительный визит, из него сделали правильные выводы, они – на лице у дорогих россиян.

Об Омском НПЗ написано за последнее время столько, что нет смысла повторяться. Лишь маленькое уточнение: помимо циклопической мощности (порядка 22 млн тонн в год, первое-второе место в РФ, главный завод к востоку от Урала), завод в Омске производит порядка 1 тыс. видов различных продуктов, это очень современный разносторонний нефтехимический комплекс в структуре «Газпром нефти».

Т. е., вероятно, проседание не только по бензину / дизелю / керосину, но и по цепной реакции – на других предприятиях, которые завязаны на специализированную продукцию Омска.

Итого, в плане «нефти» накануне саммита НАТО Украина:

– впервые дотягивается до крупнейшего НПЗ РФ на дистанции 2500+ км;

– в очередной раз будирует крупный узел в Ярославле (для чего надо облететь Москву);

– тормошит НПЗ в Калужской области (снова-таки – надкусывая поток в районе Москвы);

– держит в тонусе порты на Балтике (Усть-Луга, Высоцк, чуть ранее был СПб).

Дополнительный штрих: уничтожена пусковая ЗРК С-400 в Брянской области.

Диапазон работы – на картинке: от Балтики до Сибири. Ранее был континентальный масштаб, теперь уже официально – межконтинентальный.

Блок «Крым» не менее наглядный.

Во-первых, с точки зрения зачистки элементов российской ПВО:

– СБУ продолжила погром ангаров на военном аэродроме в Гвардейском;

– также служба поразила ЗРПК «Панцирь-С2» и мобильную огневую группу в районе Симферополя;

– СБС поразили пусковую установку С-400 в районе Керчи;

– СБС атаковали РЛС «Небо-У» (район Керчи).

Во-вторых, с целью отключения российской оккупационной группировки в Крыму от топлива СБУ и СБС атаковали нефтяной терминал и нефтебазу «ТЭС-1» в Керчи.

Также СБС дотянулись до двух танкеров, перевозивших топливо из Таганрога во в. о. Крым.

В-третьих, в рамках понижения боевых возможностей оккупантов на полуострове СБС атаковали очередную подстанцию. В сумме отработка энергообъектов привела к тому, что по всему Крыму и оккупированной части Херсонской области наблюдался блэкаут разной продолжительности…

Вот на таком фоне лидеры стран НАТО будут собираться в Анкаре. К утру 7 июля «сводка» наверняка будет «уточнена».

Означает ли это, что исключены неприятные сюрпризы? Совсем нет. О чем свидетельствует, например, вчерашнее заявление министра обороны Польши по поводу раскрытия сведений о всей помощи Украине с 2022 года.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

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