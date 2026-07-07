Путин теряет еще одного союзника?
- Виталий Шапран
- 7.07.2026, 8:44
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Первые сигналы.
Казахстан отдаляется от РФ? На прошлой неделе Казахстан порадовал украинцев.
Во-первых, в Казахстане усомнились в своих возможностях увеличить в этом году транзит нефти из РФ в Китай до 12,5 млн тонн. Такие заявления казахских чиновников плохо сочетались с желанием РФ нарастить экспорт своей нефти в КНР.
Действительно, из-за украинских ударов экспорт нефти из Казахстана в Европу несколько замедлился. Из-за войны, которую развязал Путин, россияне уже не могут предложить Казахстану качественные транзитные услуги.
Поэтому возникает вопрос: а зачем Казахстану транспортировать нефть в Европу, если ему проще, ближе и дешевле продавать свою нефть КНР.
Во-вторых, власти Казахстана пообещали (затем публично открестились, а потом снова пообещали) РФ 50 тысяч тонн бензина для смягчения топливного кризиса.
По данным Reuters, РФ пыталась вести неофициальные переговоры с правительством Казахстана о поставках топлива. Власти Казахстана после публикации Reuters заявили, что никаких официальных запросов от РФ не получали.
Впрочем, затем появилась информация, что все-таки бензин поступит в РФ в качестве гуманитарной помощи. Но 50 тыс. тонн бензина – это примерно объем внутреннего потребления топлива в РФ за сутки.
Напомню, что 6 мая 2026 года Министерство энергетики Казахстана продлило запрет на вывоз с территории республики бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов до 21 ноября 2026 года.
В Казахстане просто физически нет излишков топлива, чтобы обеспечивать РФ, разве что на полдня, раз в квартал.
Виталий Шапран, «Фейсбук»