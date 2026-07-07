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Путин теряет еще одного союзника?

  • Виталий Шапран
  • 7.07.2026, 8:44
  • 4,560
Путин теряет еще одного союзника?
Виталий Шапран

Первые сигналы.

Казахстан отдаляется от РФ? На прошлой неделе Казахстан порадовал украинцев.

Во-первых, в Казахстане усомнились в своих возможностях увеличить в этом году транзит нефти из РФ в Китай до 12,5 млн тонн. Такие заявления казахских чиновников плохо сочетались с желанием РФ нарастить экспорт своей нефти в КНР.

Действительно, из-за украинских ударов экспорт нефти из Казахстана в Европу несколько замедлился. Из-за войны, которую развязал Путин, россияне уже не могут предложить Казахстану качественные транзитные услуги.

Поэтому возникает вопрос: а зачем Казахстану транспортировать нефть в Европу, если ему проще, ближе и дешевле продавать свою нефть КНР.

Во-вторых, власти Казахстана пообещали (затем публично открестились, а потом снова пообещали) РФ 50 тысяч тонн бензина для смягчения топливного кризиса.

По данным Reuters, РФ пыталась вести неофициальные переговоры с правительством Казахстана о поставках топлива. Власти Казахстана после публикации Reuters заявили, что никаких официальных запросов от РФ не получали.

Впрочем, затем появилась информация, что все-таки бензин поступит в РФ в качестве гуманитарной помощи. Но 50 тыс. тонн бензина – это примерно объем внутреннего потребления топлива в РФ за сутки.

Напомню, что 6 мая 2026 года Министерство энергетики Казахстана продлило запрет на вывоз с территории республики бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов до 21 ноября 2026 года.

В Казахстане просто физически нет излишков топлива, чтобы обеспечивать РФ, разве что на полдня, раз в квартал.

Виталий Шапран, «Фейсбук»

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