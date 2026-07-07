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Z-каналы принялись критиковать Кремль после удара ВСУ по самому большому НПЗ в РФ

  • 7.07.2026, 8:56
  • 3,272
Z-каналы принялись критиковать Кремль после удара ВСУ по самому большому НПЗ в РФ
Фото: Supernova+

Некоторые набросились лично на Путина.

Украина дронами дотянулась до крупнейшего нефтеперерабатывающего завода России — Омского. Поражение стратегически важного объекта вызвало волнения в рядах Z-блогеров.

«Диалог» собрал самые яркие реакции.

Лояльные Кремлю Z-ресурсы пока хранят молчание. А вот более отдаленные от государства ультрапатриоты уже начали громко возмущаться.

«Дотянулись проклятые. (Украинцы — ред.) атакуют последний крупнейший действующий НПЗ в Омске. Пыпа, итоги», — написал в гневе ультраправый Z-блогер Alex Parker Returns.

Илья Ремесло также не стал сдерживать негодования. Он позволил себе критику режима и лично главы Кремля Владимира Путина.

«Атака на Омский НПЗ, и есть попадания. Крупнейшее предприятие нефтепереработки в России. Тем временем госдедушки смакуют ночные попадания по Киеву. Да, они есть, но вот проблема. Удары по Киеву не прекращают ударов по Москве, Петербургу, Омску и прочим городам. Никак. Это тупик. Но чтобы это понять, надо не в Кремле сидеть 26 лет, а сохранять остатки критического мышления», — написал Ремесло.

Z-военкор Илья Туманов (Fighterbomber) назвал атаку «ожидаемой и предсказуемой». Он предположил, что украинские БПЛА смогли преодолеть столь большое расстояние (свыше 2,5 тыс. км) либо за счет увеличения запаса топлива, либо благодаря «грамотному навигационному расчету».

Fighterbomber советует россиянам готовиться к тому, что таких ударов станет больше, а также к усилению топливного кризиса и дальнейшему росту цен на бензин.

«Собственно, надо уже смириться, что мы не можем защитить имеющимися средствами такие легко поражаемые цели, как НПЗ и топливные резервуары. Надо заранее предполагать, что противник (разобьет — ред.) отремонтированные заводы снова и снова… Ежу понятно, что противник может запустить до пятисот дронов на цель, если это ему будет нужно. А завтра это будут дроны + ракеты… Я думаю, наши торговые партнеры быстренько… выставят нам такие цены на бензин, что закупать в нужных количествах мы его (не сможем — ред.). Ну и соответственно определяться, сколько надо лошадей произвести в этом году, и сколько телег для них построить в следующем, если расклады будут печальные», — отметил Туманов.

Высказался и бывший одесский депутат, коллаборант Игорь Димитриев, который перешел на сторону РФ.

«Год назад было ясно, что Омский НПЗ — одна из самых привлекательных целей для Киева. И в общем на Украине не скрывали, хвастались новыми дальнобойными разработками. За год, представляете, сколько всего можно было сделать? Но для того, чтоб хотя б начать делать, нужно признать, что идет что-то не так — что по НПЗ прилетает что-то, кроме «обломков», что цели «СВО», кажется, не те, что «удары возмездия» по киевским многоэтажкам дают обратный результат», — отметил Димитриев.

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