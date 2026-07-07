Политолог: Белорусские генералы отказались воевать с Украиной 5 7.07.2026, 9:10

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Лукашенко это знает.

Политолог Александр Класковский в статье для «Позiрк» прокомментировал встречу Лукашенко с офицерами, которая прошла 6 июля:

— Похоже, правитель Беларуси до боли четко осознал реалии нынешнего этапа войны. С одной стороны — имперский фанатизм Путина, с другой — решимость и возросшая боевая мощь украинцев. Режим Лукашенко оказался между двух огней.

Он прекрасно понимает, что если война перекинется на Беларусь, то и экономике, и установленной репрессиями политической стабильности может быть каюк.

Так что сейчас он включил всю свою изворотливость. И Путину пытается доказать, что лучше не будить лиха. И к Пекину апеллирует. И, надо думать, к людям Дональда Трампа стучится, благо связи налажены. Параллельно и с Европой оживились закулисные контакты.

Да, и с Киевом ведь идет диалог.

Лукашенко, как напоминает Класковский, признался, что у него недавно были посланцы Зеленского:

— Не исключаю даже, что нашумевший «ультиматум Зеленского» был в какой-то степени спектаклем, разыгранным совместно Минском и Киевом. Лукашенко не мог просто так, с бухты-барахты отключить ретрансляторы, а тут появился повод воззвать к Путину: давай уступим, иначе они разобьют мои НПЗ и твоя армия окажется без горючего.

Да, и еще штрих: при всей риторике в духе «Красная армия всех сильней» главным месседжем белорусского главнокомандующего своим военным на сегодняшнем торжестве стал вот этот: «Никто вас в эту бойню посылать не будет».

Насколько Лукашенко это может гарантировать — вопрос спорный. Но очевидно то, что прожженный правитель отлично понимает (это подсказывают и опросы, и собственный нюх): именно такой посыл хотят слышать его офицеры и генералы. Воевать с украинцами белорусы, включая людей в погонах, откровенно не хотят.

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