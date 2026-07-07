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«Сами в шоке»: на границе России и Беларуси — огромные очереди

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  • 7.07.2026, 9:31
«Сами в шоке»: на границе России и Беларуси — огромные очереди

Россияне рванули в нашу страну за топливом?

Россиянка опубликовала в Instagram видео с огромной очередью на границе РФ и Беларуси.

«У нас такой затор был впервые. В Беларусь ездим частенько. Попали, видимо, в такое время, когда затор был максимальный. Сами в шоке».

«Причину не знаю. Возможно, очень много людей возвращалось после выходных», — предполагает Анастасия.

Под видео собралось уже более шести сотен комментариев. Одна из комментаторок отписалась, что провела в очереди на этой границе около двух часов.

Многие пишут, что россияне рванули в нашу страну за топливом из-за дефицита в РФ.

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