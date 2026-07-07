«Сами в шоке»: на границе России и Беларуси — огромные очереди 1 7.07.2026, 9:31

Россияне рванули в нашу страну за топливом?

Россиянка опубликовала в Instagram видео с огромной очередью на границе РФ и Беларуси.

«У нас такой затор был впервые. В Беларусь ездим частенько. Попали, видимо, в такое время, когда затор был максимальный. Сами в шоке».

«Причину не знаю. Возможно, очень много людей возвращалось после выходных», — предполагает Анастасия.

Под видео собралось уже более шести сотен комментариев. Одна из комментаторок отписалась, что провела в очереди на этой границе около двух часов.

Многие пишут, что россияне рванули в нашу страну за топливом из-за дефицита в РФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com