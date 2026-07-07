Задержан армянский «друг Лукашенко»
- 7.07.2026, 9:41
Его подозревают в мошенничестве.
В понедельник в Ереване по подозрению в мошенничестве задержали бизнесмена и лидера оппозиционной пророссийской партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, которого называют «другом Лукашенко».
Об этом сообщает Armenpress со ссылкой на данные Следственного комитета.
В рамках одного из уголовных дел Следственный комитет получил информацию о том, что ряд лиц под руководством Гагика Царукяна в 2022–2024 годах, вероятно, совершили мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах.
По данным правоохранительных органов, члены преступной группировки, действовавшей под руководством Царукяна, под предлогом развития торгово-экономических связей между Ираном и Арменией достигли договоренностей с гражданами Ирана, создали совместные юридические лица и, используя схему организации логистических перевозок, ввезли в страну 52 транспортных средства, технику, топливо и различные товары.
Следствие утверждает, что после ввоза были подделаны таможенные декларации и другие официальные документы, а имущество общей стоимостью около 8,13 млрд драмов (21,07 млн долларов) было похищено мошенническим путем.
Участники группы легализовали имущество путем подделки импортной документации, отчуждения части товаров на основании поддельных документов и смешивания вырученных средств с законными доходами.
Помимо Царукяна, по этому делу задержан еще один подозреваемый.
Следует отметить, что политик возглавляет пророссийскую партию «Процветающая Армения», которая не прошла в парламент по итогам июньских выборов.
Гагик Царукян и Александр Лукашенко поддерживают тесные связи — Царукян называет его «своим другом». Посольство Беларуси в Армении находится рядом с особняком Царукяна в селе Ариндж на окраине Еревана.