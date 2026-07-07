Президент Парагвая написал письмо Макрону из-за ситуации с Мбаппе 7.07.2026, 9:45

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Килиан Мбаппе

Фото: Getty Images

Он извинился за скандальные высказывания сенаторки страны.

Президент Парагвая Сантьяго Пенья выразил поддержку капитану сборной Франции Килиану Мбаппе после скандальных высказываний сенатора Селесты Амарильи.

Пенья направил письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, в котором осудил заявления Амарильи и подтвердил солидарность с французской сборной, сообщает RMC Sport.

«Президент Республики поддерживает Килиана Мбаппе и сборную Франции перед лицом расистских нападок, которым подвергся капитан „трехцветных“. Президент Парагвая направил президенту Франции письмо в том же духе, осудив высказанные замечания, как это уже сделало Министерство иностранных дел Парагвая», — говорится в заявлении.

После матча 1/8 финала ЧМ-2026, в котором Франция победила Парагвай со счётом (1:0), Амарилья в соцсетях назвала Мбаппе «колонизированным камерунцем» и «дикарем», а также высмеяла его поведение в эпизоде с вратарём Орландо Гиллем, который бросил мяч в спину французу после отказа от рукопожатия.

Министр спорта Франции Марина Феррари резко ответила парагвайской сенаторше из-за оскорблений в адрес Мбаппе. Она осудила заявление Амарильи, назвав его расистским, и выразила поддержку капитану сборной Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон также встал на защиту капитана сборной Франции.

Сам Мбаппе обвинил парагвайскую сенаторшу в расизме.

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