Буданов прокомментировал угрозу для Украины с территории Беларуси

Буданов прокомментировал угрозу для Украины с территории Беларуси3
- 7.07.2026, 9:55
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Лукашенко, по словам главы ОП Украины, не выгодна война.
Лукашенко услышал украинские предупреждения, и сейчас угрозы со стороны официального Минска нет. Об этом глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил в интервью «РБК-Украина».
«Я не в том смысле, что мы сами что-то там эскалируем, нет. Но в принципе иметь еще одного врага и еще одну зону боевых действий нам точно не выгодно. То, что они нас услышали — это очень правильный шаг», — сказал Буданов.
По мнению Буданова, Лукашенко участие в войне не нужно, так как это завершится крахом режима. «Потому что с одной стороны Россия, которая будет душить в братских объятиях и задушит в таких условиях до конца. И они это прекрасно знают. С другой стороны Украина, которая, скажем так, что-то может», — объяснил он.
Глава ОП Украины добавил, что в настоящее время со стороны Беларуси нет никаких угроз для Украины.
Ранее Буданов возглавлял Главное управление разведки Минобороны Украины.