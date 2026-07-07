В Беларусь приедет еще один шедевр Марка Шагала 1 7.07.2026, 10:15

Картина будет здесь впервые.

Картину Марка Шагала «Над городом» впервые привезут в Беларусь. Причем выставят одну из самых известных картин в Витебске — экспозиция продлится два месяца, пишет «Онлайнер».

Сообщается, что гастроли стали возможны благодаря переговорам Министерства культуры и Третьяковской галереи. Подписи под гарантийным письмом поставили вчера.

Картину начнут готовить к транспортировке уже на этой неделе. Увидеть одну из самых известных работ Шагала можно будет в Художественном музее Витебска. Первый показ состоится в день открытия «Славянского базара в Витебске» — 16 июля.

В 1917—1918 годы Марк Шагал задумал триптих: первая часть — «Двойной портрет», вторая — «Прогулка» и третья — «Над городом». Позже «Двойной портрет» был подарен автором Франции, сейчас картина находится в центре Жоржа Помпиду.

С 1920 года «Прогулка» находится в экспозиции Русского музея, но прямо сейчас картину можно увидеть в Национальном художественном музее в Минске.

Изначально «Выставка одной картины» планировалась до 6 июля — дня рождения Марка Шагала. Но вчера стало известно, что картина останется в Нацхуде до октября.

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