В Беларусь приедет еще один шедевр Марка Шагала

В Беларусь приедет еще один шедевр Марка Шагала1
- 7.07.2026, 10:15
Картина будет здесь впервые.
Картину Марка Шагала «Над городом» впервые привезут в Беларусь. Причем выставят одну из самых известных картин в Витебске — экспозиция продлится два месяца, пишет «Онлайнер».
Сообщается, что гастроли стали возможны благодаря переговорам Министерства культуры и Третьяковской галереи. Подписи под гарантийным письмом поставили вчера.
Картину начнут готовить к транспортировке уже на этой неделе. Увидеть одну из самых известных работ Шагала можно будет в Художественном музее Витебска. Первый показ состоится в день открытия «Славянского базара в Витебске» — 16 июля.
В 1917—1918 годы Марк Шагал задумал триптих: первая часть — «Двойной портрет», вторая — «Прогулка» и третья — «Над городом». Позже «Двойной портрет» был подарен автором Франции, сейчас картина находится в центре Жоржа Помпиду.
С 1920 года «Прогулка» находится в экспозиции Русского музея, но прямо сейчас картину можно увидеть в Национальном художественном музее в Минске.
Изначально «Выставка одной картины» планировалась до 6 июля — дня рождения Марка Шагала. Но вчера стало известно, что картина останется в Нацхуде до октября.