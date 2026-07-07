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В Гомельском парке деревья лечат капельницами

  • 7.07.2026, 10:37
В Гомельском парке деревья лечат капельницами

Что происходит?

Посетители Гомельского дворцово-паркового ансамбля заметили на деревьях необычные капельные системы. Так в парке начали лечить ясени от опасного вредителя – изумрудной ясеневой златки, сообщает БелТА.

Как пояснили в учреждении, взрослые особи златки питаются зеленой массой дерева, но главный вред наносят личинки. Они вгрызаются в кору, повреждают сосуды, по которым дерево получает питание, и в итоге растение усыхает.

«Насаждения ясеня в парке являются как культурно-исторической, так и ботанической ценностью. И сохранить их – сейчас наша основная задача», – отметили в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

Почему капельницы?

Обычно с такими вредителями борются опрыскиванием инсектицидами по кроне и стволу. Но в парке этот способ не подходит: деревья слишком высокие, а применение инсектицидов через опрыскивание или внесение в почву в городских условиях имеет ограничения.

Поэтому специалисты ансамбля вместе с Институтом леса НАН Беларуси решили попробовать капельный метод. Инсектицид вводят прямо в проводящие ткани дерева – по ним вода и растворенные вещества поднимаются от корней к листьям. В итоге взрослые насекомые погибают, когда питаются зеленью, личинки – от препарата внутри дерева.

После обработки от вредителя через те же отверстия в ясени введут стимуляторы роста. Они должны помочь деревьям восстановиться и набрать зеленую массу для питания.

В первую очередь капельницы устанавливают на самые ценные и старые деревья, а также на те, у которых повреждение не превышает 50%.

Часть деревьев, признали специалисты, уже не спасти. Их будут удалять ради безопасности посетителей и сохранения вида парка.

Понять, насколько эффективным окажется метод, специалисты смогут ближе к осени. Но, вероятнее всего, точный результат будет виден только следующей весной, когда деревья начнут выпускать новые листья.

Администрация просит посетителей не трогать оборудование: системы хрупкие, а любое вмешательство может нарушить лечение.

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