В России из-за нехватки топлива участились драки на АЗС 3 7.07.2026, 10:27

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Очередь на заправку в Чите

фото: meduza.io

В ход пошли ножи и пистолеты.

Российские СМИ сообщают об участившихся конфликтах на автозаправках по всей стране. На фоне перебоев с топливом, которые связывают с ударами украинских беспилотников по нефтяным объектам РФ, водители вынуждены часами ждать заправки, пишет «Медуза».

Некоторые автомобилисты пытаются попасть к колонкам без очереди, что нередко приводит к конфликтам и дракам. Дополнительное недовольство вызывает практика внеочередного обслуживания отдельных категорий граждан: в некоторых регионах без очереди начали пропускать чиновников, а в Чите в список льготников включили участников российского вторжения в Украину и членов их семей.

Вот несколько случаев конфликтов на российских АЗС.

Иркутская область: водитель достал пистолет у полицейского

В поселке Усть-Ордынский 36-летний Владимир Ботоев приехал на заправку и попытался проехать без очереди. По сообщениям СМИ, он вел себя агрессивно.

Люди, ожидавшие бензина около пяти часов, обратились к дежурившему на АЗС полицейскому. Тот достал оружие, после чего водитель вернулся в автомобиль и уехал. Позже Ботоева задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям об оскорблении полицейского и применении к нему насилия.

Санкт-Петербург: конфликт с пистолетом и ножом

На одной из АЗС «Роснефти» 30 июня произошел конфликт между двумя водителями. Один из них подъехал к свободной колонке, после чего другой потребовал от него уехать с заправки.

Позже выяснилось, что вторым участником был таксист Артуш Мурадян. Во время конфликта один из мужчин достал пистолет, после чего Мурадян вернулся в автомобиль, но затем взял нож и напал на оппонента.

В отношении Мурадяна возбудили дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Его отправили под домашний арест.

Калининград: несколько конфликтов из-за очереди

Местные СМИ сообщили, что 2 июля на одной из заправок сети Teboil произошла драка с участием трех женщин.

На следующий день в соцсетях появилась информация о другом похожем случае: две женщины поссорились из-за очереди к колонке. Конфликт пришлось разнимать сотрудникам АЗС и другим водителям.

Калуга: женщина не отдавала заправочный пистолет

На одной из АЗС женщина отказалась возвращать заправочный пистолет. На опубликованном видео видно, как мужчина пытается успокоить ее и увести с территории заправки.

Женщина требовала принести ей канистру. В итоге она ушла, но перед этим попыталась ударить другого водителя, который пытался забрать пистолет.

Краснодар: спор из-за очереди перерос в драку

На одной из заправок двое водителей не смогли решить, кто должен первым подъехать к колонке. Словесный конфликт перерос в драку, однако участников удалось быстро разнять.

В другом опубликованном видео две женщины конфликтуют с мужчиной из-за того, что он заправляет бензином канистру. В Краснодарском крае такая практика запрещена.

Свердловская область: конфликт из-за организации очереди

На заправке в Серове 26 июня местный житель Владимир пытался организовать очередь среди водителей.

По сообщениям СМИ, он отказался пропускать женщин без очереди, после чего между ними возникла ссора. В результате мужчина ударил одну из участниц конфликта. Позже он признался, что был пьян.

Татарстан: драка на заправке у границы с Башкортостаном

На одной из АЗС у границы Татарстана и Башкортостана произошла драка с участием нескольких человек. Причины конфликта не уточнялись.

Ижевск: драка возле колонки попала на видео

Украинский Telegram-канал Exilenova+ опубликовал видео драки возле АЗС. Утверждается, что перед этим один из участников вытащил другого водителя из автомобиля. Другие подробности не сообщаются.

Чита: конфликт из-за автомобиля в очереди

Суд в Чите 29 июня оштрафовал местного жителя Дмитрия на 500 рублей за мелкое хулиганство.

По данным СМИ, конфликт возник после того, как один водитель пропустил вперед другой автомобиль. Дмитрий начал оскорблять оппонента, а позже признал свою вину.

Чебоксары: споры из-за очереди и съемки на камеру

26 июня на одной из заправок произошел конфликт между водителем автомобиля и мотоциклистом, который объехал очередь. В ходе драки мотоциклист распылил мужчине в лицо перцовый баллончик.

В начале июля в городе также произошел конфликт, во время которого мужчина напал на женщину после того, как она начала снимать его на видео. По сообщениям, причиной ссоры стала ситуация в очереди на заправке. Разнять участников удалось только после вмешательства сотрудницы АЗС.

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