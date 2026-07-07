Сюрприз от Фицо: Словакия остановила выдачу виз россиянам

Сюрприз от Фицо: Словакия остановила выдачу виз россиянам1
- 7.07.2026, 10:41
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Есть лишь несколько исключений.
В июле и августе визовые центры Словакии в России не будут принимать заявления на получение шенгенских виз. Об этом сообщил визовый центр BLS International, ссылаясь на информацию из посольства Словакии.
Подать документы на визу можно только с целью занятия спортом. Также продолжится прием заявлений на национальные визы с целью учебы, воссоединения семьи и специальной работы.
В Ассоциации туроператоров России отмечают, что «сильного ажиотажа» вокруг словацких виз на рынке нет, а Словакия «исторически не входит в топ-лояльных стран для российских туристов».
Наиболее лояльными с точки зрения выдачи виз странами остаются Испания, Франция, Италия. Однако недавно в визовом центре Испании предупредили, что срок рассмотрения документов на испанскую визу увеличен в связи с ростом количества заявлений и теперь может составлять до 45 дней (раньше это занимало три-четыре недели). Сроки рассмотрения документов на визу (теперь он превышает 60 дней) также увеличил визовый центр Италии.