Сюрприз от Фицо: Словакия остановила выдачу виз россиянам 1 7.07.2026, 10:41

1,422

Робер Фицо

Есть лишь несколько исключений.

В июле и августе визовые центры Словакии в России не будут принимать заявления на получение шенгенских виз. Об этом сообщил визовый центр BLS International, ссылаясь на информацию из посольства Словакии.

Подать документы на визу можно только с целью занятия спортом. Также продолжится прием заявлений на национальные визы с целью учебы, воссоединения семьи и специальной работы.

В Ассоциации туроператоров России отмечают, что «сильного ажиотажа» вокруг словацких виз на рынке нет, а Словакия «исторически не входит в топ-лояльных стран для российских туристов».

Наиболее лояльными с точки зрения выдачи виз странами остаются Испания, Франция, Италия. Однако недавно в визовом центре Испании предупредили, что срок рассмотрения документов на испанскую визу увеличен в связи с ростом количества заявлений и теперь может составлять до 45 дней (раньше это занимало три-четыре недели). Сроки рассмотрения документов на визу (теперь он превышает 60 дней) также увеличил визовый центр Италии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com