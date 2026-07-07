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Под Киевом нашли тело подозреваемой в покушении на украинского олигарха Ермолаева

  • 7.07.2026, 11:05
Под Киевом нашли тело подозреваемой в покушении на украинского олигарха Ермолаева
Вадим Ермолаев

Тело женщины было закопано.

В понедельник, 6 июля, под Киевом обнаружили тело женщины, которую ранее подозревали в причастности к покушению на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, тело обнаружили около 23:00. Женщина была закопана.

Источники утверждают, что она погибла от огнестрельного ранения. Также сообщается, что с 22 марта 2025 года по 1 июля 2026 года женщина находилась за пределами Украины.

По информации правоохранительных источников, в рамках расследования уже задержали двух подозреваемых. Один из них, как утверждается, является действующим офицером Главного управления разведки, второй — бывшим сотрудником правоохранительных органов.

Что известно о покушении на Ермолаева в Монако

29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали как минимум три человека, среди них — украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, который находится под санкциями. Его спутница получила тяжелые ранения.

3 июля Интерпол объявил в международный розыск гражданку Украины Анастасию Березовскую. Ее подозревают в установке взрывного устройства в Монако, детонация которого привела к ранениям Ермолаева и членов его семьи.

4 июля стало известно, что бизнесмен пришел в сознание после комы. По данным источников, его состояние после взрыва улучшается.

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