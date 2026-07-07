Неужели инопланетяне: Curiosity обнаружил странные многоугольные структуры на Марсе
- 7.07.2026, 10:59
Пока что неизвестно, что именно привело к созданию необычных структур.
Снимки орбитальных аппаратов, которые вокруг Марса, показали наличие участка поверхности в кратере Гейл, который выглядел светлее и более гладким, чем окружающие участки.
Когда марсоход NASA Curiosity приблизился к данному месту и исследовал его, команда миссии обнаружила нечто удивительное – странные многоугольные структуры, похожие на пчелиные соты, пишет IFLScience.
По словам ученых из NASA, они удивились, когда получили данные с Марса, ведь на изображениях были видны многоугольные структуры, покрывающие один из участков поверхности кратера Гейл. Данные также показали, что чем дальше перемещался марсоход, тем более разрушенными в результате эрозии оказались эти структуры, похожие на пчелиные соты.
Каким образом появились эти многоугольники? Неужели их создали представители внеземной цивилизации или же на Марсе живут какие-то гигантские пчелы? Конечно же, нет. Хотя эти структуры кажутся необычными, нет никаких основание предполагать, что они имеют искусственное происхождение.
Но ученые пока точно не знают, каким образом появились эти многоугольники. Марсоход обнаружил на этом участке множество мелких камней, а потому возникло предположение, что эти структуры были созданы в результате ударного события.
Поскольку атмосфера Марса более разреженная чем земная, метеориты чаще падают на поверхность Красной планеты. Но ученые хотят выяснить, какие именно камни создали эти многоугольники. Это могло произойти в результате падения метеоритов, но также структуры могли быть созданы в результате падения марсианских камней, выброшенных при падении метеоритов. Дальнейшие исследования должны помочь ответить на этот вопрос.