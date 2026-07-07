Неужели инопланетяне: Curiosity обнаружил странные многоугольные структуры на Марсе 7.07.2026, 10:59

Фото: NASA

Пока что неизвестно, что именно привело к созданию необычных структур.

Снимки орбитальных аппаратов, которые вокруг Марса, показали наличие участка поверхности в кратере Гейл, который выглядел светлее и более гладким, чем окружающие участки.

Когда марсоход NASA Curiosity приблизился к данному месту и исследовал его, команда миссии обнаружила нечто удивительное – странные многоугольные структуры, похожие на пчелиные соты, пишет IFLScience.

По словам ученых из NASA, они удивились, когда получили данные с Марса, ведь на изображениях были видны многоугольные структуры, покрывающие один из участков поверхности кратера Гейл. Данные также показали, что чем дальше перемещался марсоход, тем более разрушенными в результате эрозии оказались эти структуры, похожие на пчелиные соты.

Каким образом появились эти многоугольники? Неужели их создали представители внеземной цивилизации или же на Марсе живут какие-то гигантские пчелы? Конечно же, нет. Хотя эти структуры кажутся необычными, нет никаких основание предполагать, что они имеют искусственное происхождение.

Фото: NASA

Но ученые пока точно не знают, каким образом появились эти многоугольники. Марсоход обнаружил на этом участке множество мелких камней, а потому возникло предположение, что эти структуры были созданы в результате ударного события.

Поскольку атмосфера Марса более разреженная чем земная, метеориты чаще падают на поверхность Красной планеты. Но ученые хотят выяснить, какие именно камни создали эти многоугольники. Это могло произойти в результате падения метеоритов, но также структуры могли быть созданы в результате падения марсианских камней, выброшенных при падении метеоритов. Дальнейшие исследования должны помочь ответить на этот вопрос.

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