В Омской области появились километровые очереди на заправках 7.07.2026, 11:11

После удара ВСУ по крупнейшему НПЗ в РФ.

В Омской области, где накануне украинскими дронами был впервые поражен крупнейший российский нефтезавод, возникли «километровые очереди» на автозаправочные станции, пишет ngs55.ru со ссылкой на сообщения и кадры от местных жителей в соцсетях. Отмечается, что ажиотаж начался почти сразу после атаки, к вечеру 6 июля. Скопления машин появились у АЗС в как в самом Омске, так и в области. «Омичи массово скупают бензин впрок из-за страха дефицита, однако власти призывают не паниковать, заверяя, что топлива в регионе достаточно», — сообщал автор одного из постов в местных пабликах и заявлял, что затор образовался у АЗС (вероятно, «Газпромнефти») на улице Ватутина.

Также очередь за бензином из десятков машин возникала на заправке «Газпромнефти» (ей принадлежит атакованный Омский НПЗ) на улице Березовая. 7 июля омичи написали в соцсетях, что бензина нет на АЗС той же сети на улице 10 лет Октября, а также заправке «Топлайн» на 25-й линии. В комментариях отмечают очереди на АЗС «Юнигаз» и отсутствие некоторых видов топлива на других заправках. Дефицит и очереди также появились в Одесском и Исилькульском районах области. Один из жителей села Одесское написал, что, по слухам, в районе «очень много машин поехали набирать бензин, паника у людей». По его словам, на АЗС «Газпромнефти» машин оказалось больше, чем на «Топлайне».

В то же время, по данным ngs55.ru, сеть «Топлайн» прекратила продажу бензина физлицам в Омске. На всех 53 заправках горючее отпускают только по топливным картам организаций. Отмечается, что машины «подъезжают каждую минуту», но залить бензин не могут. По словам сотрудницы АЗС, отпуск топлива во вторник прекратил пораженный НПЗ и срок возобновления поставок неизвестен.

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