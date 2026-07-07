Экспертиза распутала необычное дело об отцовстве 4 7.07.2026, 11:14

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Ошибались все стороны.

Белорус обратился в суд, чтобы официально признать себя отцом несовершеннолетнего ребенка. Его версию поддержали и мать мальчика, и ее муж, который был записан отцом в свидетельстве о рождении. Однако ДНК-тест показал, что все трое ошибались, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз, пишет «Зеркало».

В суд обратился мужчина, который утверждал, что является биологическим отцом несовершеннолетнего ребенка. Поскольку на момент рождения мальчика его мать состояла в браке с другим мужчиной, отцом в свидетельстве о рождении автоматически был указан супруг женщины.

Истец просил исключить сведения о последнем из записи акта о рождении ребенка и установить собственное отцовство.

«Примечательно, что на судебном предварительном заседании и мать ребенка, и ее законный супруг единогласно подтвердили эти доводы. Они заявили, что муж не является отцом мальчика, и полностью поддержали требования истца, добровольно согласившись на проведение судебной медицинской (генетической) экспертизы», — рассказали в ведомстве.

Казалось, проведение экспертизы станет лишь формальностью для подтверждения согласия сторон, однако результаты исследования полиморфизма ДНК полностью перевернули ход дела.

Эксперты исключили биологическое отцовство истца, который был уверен, что ребенок его. При этом генетическая экспертиза подтвердила, что биологическим отцом мальчика является именно муж матери, хотя сам он считал иначе.

Согласно заключению специалистов, вероятность его отцовства превысила 99,99%, а индекс отцовства составил 5,37071×10¹⁴.

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