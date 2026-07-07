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Лукашенко лечили на Валдае?

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  • 7.07.2026, 11:22
  • 3,858
Лукашенко лечили на Валдае?

Новая версия.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало считает, что во время последнего визита в Россию Лукашенко мог получать медицинскую помощь. Об этом он заявил в интервью главному редактору издания «Гордон» Алесе Бацман.

Лукашенко приезжал на переговоры в РФ в конце июля. Он прибыл вечером 26 июля, однако остался в стране и на следующий день. Впоследствии Лукашенко посетил Валдай, где встретился с главой Кремля Путиным.

В интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину Путин заявил, что общался с Лукашенко «сутки, даже, может быть, больше, в неформальной обстановке».

Цепкало предположил, что во время пребывания на Валдае Лукашенко мог проходить медицинские процедуры.

«Лукашенко сегодня доверяет только русским врачам, и наверняка там, на Валдае, у российского руководителя стоит серьезный, я думаю, не полевой госпиталь, а, так сказать, самый навороченный. И в этом медицинском центре Лукашенко получает, конечно, медицинскую помощь», — заявил оппозиционер.

По словам политика, ранее Лукашенко не доверял российским врачам. Однако после того, как в мае 2023 года после закрытой встречи с Путиным ему стало резко плохо и помощь ему оказали российские медики, он якобы стал доверять только им.

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