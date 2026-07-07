Топливный кризис добрался до Москвы 6 7.07.2026, 11:24

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Причиной кризиса стали регулярные удары ВСУ.

В России усиливается дефицит топлива, который, по данным западных СМИ, стал одним из наиболее заметных последствий войны для повседневной жизни населения. Перебои с бензином уже затронули большинство регионов страны, включая Москву, а на автозаправочных станциях фиксируются длинные очереди и конфликты между водителями, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Причиной кризиса стали регулярные удары украинских беспилотников и ракет по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. По оценкам аналитиков, повреждения получили мощности, обеспечивающие около трети переработки нефти, а выпуск бензина сократился примерно на 25% по сравнению с прошлым годом.

Первые перебои были зафиксированы в оккупированном Крыму, после чего распространились почти на всю территорию России. Власти уже рассматривают возможность импорта топлива из Беларуси, Казахстана и Индии — необычный шаг для одного из крупнейших мировых экспортеров нефтепродуктов.

Нехватка бензина сказывается и на экономике. Логистические компании сообщают о простоях грузового транспорта, таксисты сокращают количество поездок, а в южных регионах для поддержания порядка возле АЗС привлекают казачьи патрули. На фоне дефицита возник и теневой рынок, где топливо продают с большой наценкой, а некоторые автомобилисты отправляются заправляться в Казахстан и Китай.

По данным The Guardian, проблемы начали отражаться и на общественных настроениях. Согласно опросу независимого «Левада-центра», уровень одобрения Путина в июне снизился до минимального значения за последние четыре года.

Несмотря на это, Кремль не сигнализирует о смене курса. Российские власти признают наличие дефицита топлива, но призывают население сохранять спокойствие и воспринимать происходящее как временные трудности.

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