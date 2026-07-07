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В Беларуси появился еще один реестр

  • 7.07.2026, 11:27
  • 2,022
В Беларуси появился еще один реестр

Кого он касается?

С июля ведется специальный реестр белорусских изготовителей одежды для школьников, сообщил Беллегпром. Включать туда будут только тех, кто использует беларусские и российские ткани.

Беллегпром сообщил 6 июля, что по инициативе концерна «с июля 2026 года будет вестись специальный Реестр белорусских изготовителей одежды для учащихся учреждений образования, реализующих обязательные программы общего среднего образования».

«Одежда для детей школьной группы, включенная в реестр будет позиционироваться, как отечественная одежда делового стиля для детей школьного возраста, имеющая повышенные характеристики по отношению к одежде каждодневного использования, рекомендуемая в качестве делового стиля для детей школьного возраста», — сообщили в Беллегпроме.

Критерии отбора в реестр — производство в Беларуси школьной одежды из беларусских и российских материалов, соответствие требованиям госстандарта к такой продукции.

Как сообщается, уже пять отечественных производителей подали заявки на сертификацию коллекций, в т.ч. отдельных предметов одежды.

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