Громкий скандал на ЧМ: из-за звонка Трампа от президента ФИФА требуют отставки 8 7.07.2026, 11:37

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Джанни Инфантино

Политическое вмешательство вызвало резкую критику в футбольном сообществе.

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп возглавил критику в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино. Его призвали уйти в отставку из-за ситуации с Фоларином Балогуном на чемпионате мира. Об этом сообщает The Independent.

«Балогун был удален с поля во время матча сборной США против Боснии и Герцеговины, но получил разрешение сыграть в матче 1/8 финала, в котором соорганизаторы турнира уступили Бельгии, после того как дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие его дисквалификации», — напомнили в материале.

Такое решение было принято после личного вмешательства президента США Дональда Трампа, который заявлял, что позвонил Инфантино с просьбой «пересмотреть» санкцию в отношении нападающего.

Издание отмечает, что Трампа и Инфантино связывают давние дружеские отношения. В частности, в декабре во время жеребьевки чемпионата мира президент США получил первую «Премию ФИФА за мир».

Однако политическое вмешательство вызвало резкую критику в футбольной среде, а Клопп стал одним из самых активных противников такого решения.

«Это наш спорт, а не их. Если Дональд Трамп и Джанни Инфантино действительно решили это между собой, то это безумие; это ставит под сомнение все», — подчеркнул он.

В то же время бывший нападающий сборной Англии Гэри Линекер считает, что главный тренер сборной США Маурисио Почеттино мог бы рассмотреть вариант оставить Балогуна вне состава в матче против Бельгии, который завершился поражением со счетом 4:1.

«Конечно, нужно отдать должное Бельгии. Они не позволили, чтобы это решение повлияло на них, когда Балогун вернулся на поле. И я тогда именно так и думал: было бы хорошо, если бы либо Балогун, либо Маурисио Почеттино просто сказали: «На самом деле, я не думаю, что это правильно с точки зрения футбола, честности игры и честности спорта». И я задаюсь вопросом, не было бы лучше, если бы они просто сказали: «На самом деле, мы все равно не будем его выпускать на поле»», — высказался он.

Бывший глава Футбольной ассоциации Дэвид Бернштейн также призвал президента ФИФА уйти в отставку.

«Это наносит удар по одной из прелестей футбола — по всеобщему соблюдению правил и норм», — подчеркнул он.

В свою очередь лидер Либеральных демократов сэр Эд Дэви заявил, что «Инфантино должен уйти».

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