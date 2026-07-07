The Telegraph: Банковский кризис обанкротил полмиллиона россиян 7.07.2026, 11:50

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Аналитики связывают это с государственными ипотечными программами.

Разведсводка для европейских чиновников предупреждает о «взрывоопасном» риске банковского кризиса в РФ в 2026 году, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

По данным издания, в прошлом году число личных банкротств в России выросло почти на треть и достигло около 500 тысяч случаев. Аналитики связывают это с активной кредитной политикой последних лет, когда банки поощрялись к выдаче льготных займов предприятиям оборонного комплекса и участникам государственных ипотечных программ, в том числе с ослаблением традиционных требований к оценке заемщиков.

В документе утверждается, что государственные программы поддержки и реструктуризация задолженности пока позволяют сдерживать рост проблемных кредитов, однако такой механизм считается временным. По оценкам экспертов, около 10% корпоративных кредитов могут оказаться невозвратными, а в отдельных крупных банках доля проблемных потребительских займов достигает 15%.

Дополнительным тревожным сигналом называют рост долговой нагрузки населения. Более 13 миллионов россиян, как утверждается, имеют не менее трех кредитов одновременно. Одновременно Министерство экономического развития России снизило прогноз роста ВВП на текущий год до 0,4%, а на 2027 год — до 1,4%.

Еще одним фактором давления может стать новый, 21-й пакет санкций Евросоюза. По информации The Telegraph, ограничения могут затронуть еще около 90 российских банков, а также компании, связанные с криптовалютами, нефтепереработкой и производством беспилотников. Авторы доклада считают, что усиление санкционного давления способно значительно повысить риски для финансовой системы России.

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