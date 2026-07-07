Наступает перелом 1 Виктор Андрусив

7.07.2026, 12:02

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Виктор Андрусив

Путин выбирает худший сценарий.

В нашей войне с россиянами наступает перелом. Но не тот перелом, о котором все думают. Перелом наступает в РФ. А именно: ситуация приближается к точке невозврата. Окно возможностей для прекращения войны на минимально выгодных для Путина условиях закрывается осенью.

Остановка войны по линии фронта — это единственное реалистичное, на что может рассчитывать Путин. И, к сожалению, нужно признать, что это не выглядит как очевидное поражение. Да, это личное поражение для него, но оно дает ему шанс удержать ситуацию и выйти из потенциального пике.

Остановка по линии фронта оставляет значительные территории под контролем Путина, включая коридор в Крым и ЗАЭС — крупнейшую в Европе. Да, такая остановка не станет концом войны и не позволит Путину закрепить захваченные территории. Но она даст ему возможность сохранить на плаву свою экономику, с большой вероятностью вернуться на рынки энергоресурсов, восстановить армию и экономику.

Продолжение войны до победного конца — второй худший выбор, потому что уже очевидно, что победного конца не будет.

Наши удары по нефтеперерабатывающим заводам продолжаются, и, судя по всему, дальше их будет больше. Хотя большинство из нас получает удовольствие от того, что сейчас переживают среднестатистические орки в очередях на заправках, это не главное. Потеря топлива бьет по экономике.

В частности, пострадают сельское хозяйство, перевозки, продажи продукции и другие сферы. То есть к уже плохим тенденциям падения экономики и доходов добавится топливный кризис, который еще больше ухудшит ситуацию.

Затягивание войны еще больше опустошит бюджет, который уже трещит по швам, и разные там Грефы напрямую начинают говорить, что войну нужно заканчивать.

Еще хуже выглядит перспектива восстановления экономики. Если Путин продолжит затягивать войну, то его возвращение на глобальные рынки произойдет в условиях, когда эти рынки уже будут перераспределены.

Та же Индия, которая покупала 40% российской нефти, массово заключает контракты на поставки иранской нефти. Поэтому чем позже Путин выйдет из войны, тем меньше ему останется мирового нефтяного рынка.

Наконец, ему уже не удастся вести войну так, чтобы россияне ничего не чувствовали. У них и так мало аргументов в пользу войны, а сейчас добавилось еще больше аргументов против.

Нет, они не будут бунтовать. В России это работает иначе. Все революции в России происходят сверху. Недовольство народа приводит к тому, что кто-то из представителей власти решает возглавить его против царя.

Поэтому затягивание войны однозначно ускоряет появление такого персонажа. В конце концов, на фоне плохих событий на фронте в 2023 году появился Пригожин. И я думаю, что тень нового Пригожина уже бродит по РФ.

Осенью будет пройдена точка невозврата для Путина. И сейчас ему предстоит выбрать: личное поражение или поражение страны.

Виктор Андрусив, Telegram

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