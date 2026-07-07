Японский зонд сделал снимок необычного «двухголового» астероида 7.07.2026, 12:12

Установил рекорд: японский зонд сделал снимок необычного "двухголового" астероида | Фото: JAXA

Установлен рекорд.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило том, что космический аппарат «Хаябуса-22, запущенный в 2014 году, совершил близкий пролет мимо околоземного астероида (98943) Торифунэ и сделал потрясающие фотографии.

Это один из самых близких пролетов мимо астероида, когда-либо совершенных космическими аппаратами. Но главную цель в рамках расширенной миссии зонд «Хаябуса-2» достигнет в 2031 году и тогда он также должен установить рекорд, пишет Space (перевод - «Фокус»).

Космический аппарат «Хаябуса-2» впервые в истории доставил на Землю образцы горной породы с астероида. Это произошло в 2020 году, когда зонд запустил в атмосферу Земли капсулу с образцами астероида Рюгу. После этого миссия японского зонда была расширена, и он отправился изучать еще один околоземный астероид — 1998 KY26. К своей цели зонд прибудет в 2031 году. Этот астероид имеет ширину всего 11 метров и если все пойдет по плану, то впервые в истории космический аппарат приблизится к такому маленькому астероиду и впервые возьмет образцы горной породы. Это поможет ученым узнать больше о структуре и составе малых астероидов Солнечной системы.

Космический аппарат "Хаябуса-2", запущенный в 2014 году, совершил близкий пролет мимо околоземного астероида (98943) Торифунэ и сделал потрясающие фотографии

Фото: JAXA

Сближение аппарата «Хаябуса-22 с астероидом Торифунэ, размер которого оценивается в 450 метров и который имеет необычную форму (кажется, что он состоит из двух частей), изначально не входило в планы ученых. И все же решено было совершить сближение с космическим камнем в рамках тестирования технологий защиты Земли от опасных астероидов.

Во время сближения с астероидом "Хаябуса-2" сделал фотографии камня в оптическом и инфракрасном диапазоне

Фото: JAXA

Согласно сообщению JAXA, 5 июля японский зонд пролетел на большой скорости (около 18 000 км/ч) мимо астероида Торифунэ и находился на расстоянии примерно 800 метров от него. Это один из самых близких пролетов мимо астероида, когда-либо совершенных космическими аппаратами.

Ученые решили проверить системы навигации зонда и его способность поддерживать точно рассчитанную траекторию движения при сближении с космическим камнем. Эти данные можно использовать при проектировании будущих зондов, которые в случае обнаружения опасного для Земли астероида, смогут изменить орбиту последнего в результате столкновения.

Околоземный астероид Торифунэ находится на расстоянии 100 миллионов километров от нас и совершает полный оборот вокруг Солнца каждые 383 дня, а вокруг своей оси — каждые 5 часов. Во время сближения с астероидом «Хаябуса-2» сделал фотографии камня в оптическом и инфракрасном диапазоне.

Данные, полученные во время этого пролета переданы на Землю и их изучают ученые. Уже известно, что температура на поверхности астероида отличается в зависимости от попадания солнечного света.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com