закрыть
7 июля 2026, вторник, 12:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Японский зонд сделал снимок необычного «двухголового» астероида

  • 7.07.2026, 12:12
Японский зонд сделал снимок необычного «двухголового» астероида
Установил рекорд: японский зонд сделал снимок необычного "двухголового" астероида | Фото: JAXA

Установлен рекорд.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило том, что космический аппарат «Хаябуса-22, запущенный в 2014 году, совершил близкий пролет мимо околоземного астероида (98943) Торифунэ и сделал потрясающие фотографии.

Это один из самых близких пролетов мимо астероида, когда-либо совершенных космическими аппаратами. Но главную цель в рамках расширенной миссии зонд «Хаябуса-2» достигнет в 2031 году и тогда он также должен установить рекорд, пишет Space (перевод - «Фокус»).

Космический аппарат «Хаябуса-2» впервые в истории доставил на Землю образцы горной породы с астероида. Это произошло в 2020 году, когда зонд запустил в атмосферу Земли капсулу с образцами астероида Рюгу. После этого миссия японского зонда была расширена, и он отправился изучать еще один околоземный астероид — 1998 KY26. К своей цели зонд прибудет в 2031 году. Этот астероид имеет ширину всего 11 метров и если все пойдет по плану, то впервые в истории космический аппарат приблизится к такому маленькому астероиду и впервые возьмет образцы горной породы. Это поможет ученым узнать больше о структуре и составе малых астероидов Солнечной системы.

Космический аппарат "Хаябуса-2", запущенный в 2014 году, совершил близкий пролет мимо околоземного астероида (98943) Торифунэ и сделал потрясающие фотографии
Фото: JAXA

Сближение аппарата «Хаябуса-22 с астероидом Торифунэ, размер которого оценивается в 450 метров и который имеет необычную форму (кажется, что он состоит из двух частей), изначально не входило в планы ученых. И все же решено было совершить сближение с космическим камнем в рамках тестирования технологий защиты Земли от опасных астероидов.

Во время сближения с астероидом "Хаябуса-2" сделал фотографии камня в оптическом и инфракрасном диапазоне
Фото: JAXA

Согласно сообщению JAXA, 5 июля японский зонд пролетел на большой скорости (около 18 000 км/ч) мимо астероида Торифунэ и находился на расстоянии примерно 800 метров от него. Это один из самых близких пролетов мимо астероида, когда-либо совершенных космическими аппаратами.

Ученые решили проверить системы навигации зонда и его способность поддерживать точно рассчитанную траекторию движения при сближении с космическим камнем. Эти данные можно использовать при проектировании будущих зондов, которые в случае обнаружения опасного для Земли астероида, смогут изменить орбиту последнего в результате столкновения.

Околоземный астероид Торифунэ находится на расстоянии 100 миллионов километров от нас и совершает полный оборот вокруг Солнца каждые 383 дня, а вокруг своей оси — каждые 5 часов. Во время сближения с астероидом «Хаябуса-2» сделал фотографии камня в оптическом и инфракрасном диапазоне.

Данные, полученные во время этого пролета переданы на Землю и их изучают ученые. Уже известно, что температура на поверхности астероида отличается в зависимости от попадания солнечного света.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наступает перелом
Наступает перелом Виктор Андрусив
Кот Финдус как повод для надежды
Кот Финдус как повод для надежды Ирина Халип
Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский