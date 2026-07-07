Что происходит на границе Беларуси с ЕС 7.07.2026, 12:25

Очереди растут.

Очередь на въезд в Литву и Польшу за 24 часа выросла на 150 авто. Об этом сообщили в Госкомитете Беларуси 7 июля.

По данным ГПК, на границе с Польшей 570 грузовиков находятся в очереди на выезд из Беларуси. Самый загруженный маршрут проходит через погранпереход Кукурыки (Козловичи). Контролирующие службы польской стороны за сутки оформили 41% фур от нормы. Через Бобровники (Берестовица) в ЕС проследовало 26% большегрузов.

Кроме того, въезда в Польшу перед погранпереходами Тересполь (Брест) и Кузница Белостоцкая (Брузги) ожидают 237 легковушек. Cотрудники сопредельных пунктов пропуска оформили 31% транспорта.

Перед литовским Мядининкаем (Каменный Лог) и Шальчининкаем (Бенякони) фиксируется 140 легковых авто. Контролирующие службы данных пунктов пропуска пропустили на свою территорию 59% автомобилей.

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