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«Шесть нет» станут новым ответом Европы Китаю

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  • 7.07.2026, 12:27
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«Шесть нет» станут новым ответом Европы Китаю

ЕС намерен переписать правила игры с Пекином

Европейский союз готовится к крупнейшему пересмотру политики в отношении Китая за последние годы. Аналитики считают, что прежняя стратегия, основанная на точечных тарифах и ограничениях против отдельных компаний и отраслей, больше не работает. Вместо этого Брюсселю предлагают использовать силу единого европейского рынка, чтобы снизить зависимость от Пекина и защитить промышленность континента, пишет Европейский совет по международным отношениям (ECFR) (перевод — сайт Charter97.org).

Авторы доклада отмечают, что китайская экономическая политика усиливает деиндустриализацию Европы. Государственные субсидии позволяют компаниям из КНР предлагать продукцию по ценам, с которыми европейским производителям сложно конкурировать. Одновременно Китай укрепляет контроль над поставками критически важных материалов, аккумуляторов, солнечных панелей, редкоземельных металлов, компонентов для оборонной промышленности и других стратегических товаров.

Дополнительную тревогу вызывает поддержка Пекином российской экономики и военно-промышленного комплекса. По мнению экспертов, это усиливает угрозы безопасности Европы и делает экономическую зависимость от Китая еще более рискованной.

В качестве ответа ECFR предлагает концепцию «шести нет» — набора единых правил доступа на европейский рынок. Среди них — отсутствие двойных стандартов, запрет недобросовестной конкуренции за счет скрытых государственных субсидий, недопущение монополий в стратегических цепочках поставок, строгие требования к кибербезопасности, прозрачность структуры собственности компаний и запрет на работу фирм, поддерживающих деятельность, угрожающую безопасности Европы.

Поскольку разработка новых механизмов займет несколько лет, эксперты советуют уже сейчас применять существующие инструменты одновременно. Такой подход они называют «роем»: многочисленные расследования, проверки субсидий, защитные меры и ограничения, каждое из которых по отдельности не станет поводом для масштабного ответа Китая, но вместе значительно повысят устойчивость европейской экономики.

Авторы исследования подчеркивают, что новая стратегия неизбежно приведет к дополнительным расходам для отдельных отраслей и экспортеров. Однако, по их мнению, бездействие обойдется значительно дороже. Если ЕС не сократит критическую зависимость от Китая сейчас, Европа рискует потерять целые промышленные сектора, а вместе с ними — технологическое лидерство и экономическую самостоятельность.

В Брюсселе рассчитывают, что переход к более последовательной политике не только укрепит позиции европейской промышленности, но и создаст для ЕС более сильную переговорную позицию в отношениях с Пекином.

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