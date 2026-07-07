В России предложили клеймить перекупщиков бензина 1 7.07.2026, 12:34

Каленым железом.

Для нормализации ситуации с топливом нужно применять силу и жестко наказывать перекупщиков методами, популярными в Средневековье, считает депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

«Для нас более болезненно резкое увеличение стоимости солярки этими жуками. Здесь бы я жесточайшим образом, каленым железом бы выжег им клеймо спекулянтов», — заявил он RTVI. Клеймение преступников — нанесение на тело знаков или букв, указывавших на совершенное преступление. Такая практика широко применялась в Средневековье и сохранялась в Российской империи до отмены этого наказания в 1863 году.

«Топливо у них уже за 100 рублей, хотя у той же "Газпромнефти" или, например, у "Лукойла" удобоваримые цены. А вот что происходит с ними — это, мне кажется, ни в какие ворота, это людей просто начинает злить», — сказал Вегнер. Парламентарий считает, что к проверкам должны подключаться ФАС и правоохранительные органы. «Президент, мне кажется, дает главам регионов достаточно большие полномочия для того, чтобы они наводили порядок, вплоть до изъятия нефтезапасов», — сказал депутат.

По его словам, прежде всего власти должны бороться с возможным ценовым сговором со стороны частных компаний, работающих под франшизами крупных нефтедобывающих компаний. «Есть у нас и те, у кого есть свои небольшие нефтебазы. Я не думаю, что они покупали топливо уже по новым ценам. Скорее всего, это просто использование ситуации для того, чтобы быстро-быстро денег заработать на людях», — отметил он.

Топливный кризис в России усиливается с начала июня. Одной из его причин стали участившиеся в мае удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). В результате загрузка НПЗ упала до минимума с 2009 года. По расчетам Reuters, в июне выпуск бензина в России упал на 25% — до 85 тыс. тонн в сутки, тогда как летнее потребление составляет около 110 тыс. тонн в день.

Для борьбы с кризисом правительство решило увеличить импорт топлива из Беларуси и договорилось о поставках из Индии. Кроме того, НПЗ разрешили снизить требования к качеству бензина до уровня «Евро-3».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com