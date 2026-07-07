Белорусские ученые заявили, что созданы новый суперфуд для животных
- 7.07.2026, 12:44
Это повлияет на качество продуктов.
Белорусские ученые создали настоящую «фабрику протеина» – отечественный сорт люпина белого под названием «грек», пишет пресс-служба Минсельхозпрода.
Суперпротеиновая разработка претендует на звание белкового лидера среди кормов для животных, вытесняя сою.
Качество молока, мяса и яиц напрямую зависит от состава кормов для животных. Легкоусвояемый белок – основа продуктивности скота и птицы. Именно такой суперпротеиновый сорт люпина разработали в РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию».
Ученые отмечают рекордную питательность отечественного сорта – в зеленой массе содержится до 22,1% протеина.
Кроме того, растение устойчиво к грибковым заболеваниям, реже болеет, а значит не нуждается в частых химических обработках.
Новый сорт считается среднеспелым, рассказали специалисты. На силос его можно скашивать уже через два месяца, а ценное зерно созревает через 110–123 дней.
Средняя урожайность "грека" превышает 30 центнеров с гектара, а в идеальных условиях доходит до 47,4 ц/га. Устойчивость к осыпанию нового сорта также впечатляетؘ–4,8 балла из 5.
Как отметили в ведомстве, сорт уже районирован, то есть допущен к использованию на всей территории страны.