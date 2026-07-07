Белорусские ученые заявили, что созданы новый суперфуд для животных 7.07.2026, 12:44

Это повлияет на качество продуктов.

Белорусские ученые создали настоящую «фабрику протеина» – отечественный сорт люпина белого под названием «грек», пишет пресс-служба Минсельхозпрода.

Суперпротеиновая разработка претендует на звание белкового лидера среди кормов для животных, вытесняя сою.

Качество молока, мяса и яиц напрямую зависит от состава кормов для животных. Легкоусвояемый белок – основа продуктивности скота и птицы. Именно такой суперпротеиновый сорт люпина разработали в РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию».

Ученые отмечают рекордную питательность отечественного сорта – в зеленой массе содержится до 22,1% протеина.

Кроме того, растение устойчиво к грибковым заболеваниям, реже болеет, а значит не нуждается в частых химических обработках.

Новый сорт считается среднеспелым, рассказали специалисты. На силос его можно скашивать уже через два месяца, а ценное зерно созревает через 110–123 дней.

Средняя урожайность "грека" превышает 30 центнеров с гектара, а в идеальных условиях доходит до 47,4 ц/га. Устойчивость к осыпанию нового сорта также впечатляетؘ–4,8 балла из 5.

Как отметили в ведомстве, сорт уже районирован, то есть допущен к использованию на всей территории страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com